Sanità di prossimità, alla Festa dell’Unità di Varese si parla di case e ospedali di comunità

Un confronto aperto e attuale sul futuro della sanità territoriale. Venerdì 18 luglio alle 20.45, nell’ambito della Festa dell’Unità della Schiranna, si terrà l’incontro dal titolo “Sanità di prossimità – il futuro è locale”, un momento di dialogo promosso dal Partito Democratico per riflettere sul ruolo della sanità pubblica e dei servizi sanitari sul territorio.

Ospiti e temi al centro del dibattito

L’appuntamento, in programma nell’area feste di via Vigevano 26 a Varese, vedrà la partecipazione di Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia e già sindaco di Brescia; Ilaria Pagani, sindaca di Saronn e Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito democratico.

Il tema della serata sarà la sanità “di prossimità”, ovvero quell’insieme di servizi e presidi sanitari accessibili e integrati nei territori, considerati oggi più che mai fondamentali per garantire una sanità efficiente, equa e vicina ai cittadini.

Una serata tra politica, territorio e servizi pubblici

L’incontro si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla riforma della sanità lombarda e sul futuro delle case e ospedali di comunità. L’idea è quella di rafforzare una rete sanitaria che metta al centro le persone, valorizzando il lavoro di medici di base, infermieri e operatori del territorio. Astuti, che nei primi mesi di quest’anno ha visitato tutte le Strutture di Comunità attualmente attive o in ristrutturazione in provincia di Varese darà il quadro di una situazione non del tutto lineare: «Attualmente sono in funzione quattordici Case di Comunità sulle venti previste e due Ospedali di Comunità su quattro. Le visite svolte sono state utili a “toccare con mano” l’attuazione dei servizi sui territori e, purtroppo, ho riscontrato profonde difformità tra le diverse Case di Comunità in funzione e nelle scelte intraprese dalle due Asst della provincia ,Sette Laghi e Valle Olona».

Ilaria Pagani, neoeletta sindaca di Saronno, sulla sanità territoriale ha concentrato buona parte della sua campagna elettorale, anche con nuove idee, e porterà la sua esperienza da amministratrice (prima di essere eletta sindaca è stata infatti assessore ai Servizi alla persona per 4 anni) e le proposte per la città di Saronno e l’ambito territoriale saronnese.

La serata è aperta a tutti e si rivolge in particolare ai cittadini, agli operatori sanitari, agli amministratori locali e a chiunque voglia contribuire alla costruzione di una sanità pubblica più efficiente e più vicina ai bisogni delle comunità.