Sanità, partecipazione e uno sguardo sul mondo: il prossimo weekend alla Festa della Schiranna a Varese

Alla Festa della Schiranna del Partito Democratico il fine settimana del 18, 19 e 20 luglio sarà dedicato alla sanità di prossimità e alla partecipazione, con uno sguardo verso l’estero.

Innanzitutto, venerdì 18 luglio alle 19 sarà inaugurata la mostra HeART of Gaza – Arte dei bambini dal genocidio. La mostra racconta l’orrore della guerra dal punto di vista dei più vulnerabili, i più colpiti e i più senza voce: raccoglie infatti opere di artisti palestinesi di età compresa tra 3 e 17 anni, sfollati o successivamente deceduti a seguito delle operazioni militari. Biografie e dichiarazioni dei bambini accompagnano le loro opere d’arte.

L’inaugurazione vedrà gli interventi di Alice Bernardoni, segretaria provinciale del PD, Guido Veronese, docente di psicologia clinica all’università Milano Bicocca, Barbara Archetti, dell’ONG Vento di Terra, Yara Khaled Abushab, studentessa di medicina di Gaza, Michela Focchi, del comitato varesino per la Palestina e curatrice della mostra. La mostra sarà visitabile presso la Festa ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 23, fino al 31 agosto.

«Con particolare soddisfazione questo fine settimana sarà inaugurata la mostra HeART of Gaza, iniziativa rimandata a causa del maltempo delle scorse settimane – Dichiara il direttivo della Festa – La mostra è già allestita presso la libreria della Festa e offre un punto di vista originale circa una vicenda complessa, a fronte della quale ogni semplificazione è irrispettosa di chi parla attraverso le opere esposte: le vittime innocenti».

Sempre venerdì 18 luglio, ma alle 20.45 la Festa vedrà ospiti Emilio Del Bono, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia e già sindaco di Brescia, Ilaria Pagani, sindaca di Saronno, e Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico. L’evento, dal titolo “Sanità di prossimità – il futuro è locale” , tratterà di quel modello di assistenza sanitaria che mette al centro il paziente e il suo ambiente di vita, portando le cure il più vicino possibile a casa sua o nel suo contesto territoriale, secondo un approccio che mira a garantire un accesso equo e tempestivo alle cure, riducendo la necessità di spostamenti verso strutture ospedaliere e favorendo una maggiore integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Sabato 19 luglio, come sempre, torna il ballo liscio, con Davide Laurenti, a partire dalle 21. Per l’occasione, l’apertura del ristorante sarà anticipata alle 19.

Domenica 20 luglio alle 21 sarà ospite Giuseppe Riggio, gesuita e direttore della rivista Aggiornamenti Sociali , che dal 1950 offre informazione ma soprattutto formazione, proponendo criteri e strumenti per affrontare le questioni oggi più dibattute e partecipare in modo consapevole alla vita sociale. La rivista ha come riferimento il pensiero sociale della Chiesa e intende tenere assieme fede e giustizia, in una prospettiva che porta oggi a promuovere l’ecologia integrale e una cultura della sostenibilità.

Sarà presentato il libro “Che cosa ci tiene uniti? Per una grammatica della partecipazione” ; il volume, che sarà disponibile per l’acquisto presso la libreria della Festa, parte da una domanda di fondo: «Che cosa ci tiene uniti come società?» e prova a elaborare una risposta esplorando nuove modalità di pensare e costruire le istituzioni. Questo, prestando attenzione agli elementi in continua trasformazione che contraddistinguono la nostra realtà: i temi della cura, dell’ecologia integrale, della pace e, non ultimo, quello della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale.

Per tutto il fine settimana sarà disponibile come piatto speciale la “pastasciutta del consigliere” , preparata con salsiccia e funghi secondo la ricetta di Samuele Astuti, consigliere regionale del PD, che sarà personalmente ai fornelli nella serata di sabato.

«Vorrei svelare un piccolo segreto a proposito delle iniziative politiche di questo weekend. Alcune iniziative nascono dall’alto, per cui i rappresentati istituzionali del PD propongono temi e contattano gli ospiti: è il caso dell’iniziativa sulla sanità di prossimità – commenta Valerio Langè, coordinatore della Festa – Altre iniziative, invece, nascono dal basso, grazie ai suggerimenti dei volontari: un esempio è la mostra HeART of Gaza, che ospitiamo a seguito di una proposta del nostro volontario Beppe; l’ha visitata a Resistenza in Festa (che si è tenuta a Gemonio lo scorso 25 e 26 aprile) e l’ha proposta al direttivo. Dopo averne visionato i materiali e successivamente al doveroso confronto con la segreteria provinciale, si è ritenuto di dare spazio alle opere. Infine, vorrei ringraziare il nostro consigliere regionale Samuele Astuti: sarà davvero entusiasmante vederlo ai fornelli e apprezzarne le capacità di cuoco».