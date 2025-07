Sant’Eusebio, dove parcheggiare e quali strade evitare nella serata dei fuochi d’artificio a Casciago

Il Comune di Casciago ha emanato l’ordinanza per regolare la viabilità in occasione della tradizionale Festa di Sant’Eusebio, in programma venerdì 1° agosto 2025. L’evento, che prevede la presenza di banchi ambulanti e lo spettacolo pirotecnico (atteso dalle ore 23), richiamerà come ogni anno numerosi visitatori e comporterà modifiche temporanee a traffico e sosta.

Divieto di transito e strade chiuse

A partire dalle ore 19.30 di venerdì scatteranno i primi divieti di transito in alcune vie del centro, tra cui via Giusti, via Sant’Eusebio e via Piave. Dalle 22.00 le limitazioni si estenderanno anche a via Pascoli, via Mazzini e via Dell’Acqua. Le chiusure interesseranno tutte le categorie di veicoli, compresi taxi e autorizzati, con eccezione per mezzi di soccorso, polizia e veicoli per il trasporto di disabili.

Divieto di sosta e rimozione forzata

Dalle 14.00 di venerdì fino alle 2.00 del giorno successivo entreranno in vigore divieti di sosta su diverse strade, tra cui via Pascoli, via F.lli Bandiera, via Parini e via Giusti. Un secondo blocco di divieti scatterà dalle 19.00, interessando l’area erbosa antistante la chiesa di Sant’Eusebio, riservata solo ai veicoli dei disabili.

Sensi unici e sensi vietati

La regolamentazione temporanea prevede anche l’istituzione di sensi unici e sensi vietati per facilitare il deflusso del traffico durante e dopo i festeggiamenti. Questi provvedimenti saranno attivi dalle ore 22.00 fino al termine della manifestazione.

Dove parcheggiare

Come sempre, ci sarà la possibilità di parcheggiare nei prati di via Giusti e nel pratone di fronte alla chiesa di Sant’Eusebio, in tutti i parcheggi segnati dagli stalli, nell’area della stazione, nell’area dell’oratorio di Casciago e sul campo sportivo dell’oratorio.

Segnaletica e transenne

Il Comune provvederà a posizionare segnaletica verticale provvisoria e transenne nei punti strategici, in particolare alle intersezioni principali e in prossimità del percorso della festa.