Sanvittorese di 63 anni muore schiacciata da un albero caduto per il maltempo a Robecchetto

Durante l’ondata di maltempo che ha colpito l’Alto Milanese nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, è deceduta una donna rimasta schiacciata da un albero. La tragedia è accaduta a Robecchetto con Induno, vicino a una cascina, qui la sanvittorese di 63 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da una piatna che è caduta a terra probabilmete a causa del vento. Altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’elisoccorso e i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, che hanno operato per prestare aiuto ai feriti e per mettere in sicurezza l’area. In particolare sono arrivate due ambulanze, l’elisoccorso e due automediche. Ad essere portati in pronto soccorso un uomo di 70 anni e una donna di 68 anni. L’ondata di pioggia e vento non ha causato disagi a Legnano, ma in generale si sono registrati di diversi interventi su tutto territorio e anche a Milano.