Saronno, domenica il grande torneo estivo di scacchi al Chiostro

Domenica 13 luglio una giornata dedicata agli scacchi per juniores e adulti, con partite veloci, premi e un messaggio di inclusione grazie al sostegno alla scuola per ciechi

Il mondo degli scacchi torna protagonista a Saronno con il Grande Torneo Estivo, in programma domenica 13 luglio alle 14.30 presso la sede de Il Chiostro in viale Santuario 11. L’iniziativa, organizzata dal Circolo scacchistico ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune di Saronno, è aperta a tutti e promette una giornata di sfide appassionanti e premi per tutte le età.

Un torneo per tutti, dai più piccoli agli adulti

L’appuntamento è pensato per coinvolgere giocatori di ogni livello ed età: juniores e adulti si affronteranno in un torneo con sistema svizzero a 5 turni, con 15 minuti di riflessione per ogni partita. Una formula dinamica e coinvolgente, ideale per chi vuole mettersi alla prova o semplicemente vivere un pomeriggio all’insegna della strategia.

Oltre alla soddisfazione della sfida, i partecipanti potranno concorrere per coppe, medaglie, scacchiere, libri didattici e sacche firmate. Il torneo prevede una quota d’iscrizione di 10 euro, destinata come contributo al progetto della Scuola Scacchi per Ciechi, completamente gratuito per i beneficiari. Le premiazioni si svolgeranno alle 18.30.

Un pomeriggio di sport mentale

«Lo scopo è promuovere il gioco degli scacchi come strumento educativo, inclusivo e sociale – spiegano gli organizzatori del Circolo ScacchiSaronno – Il torneo è aperto a tutti, anche a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo».

La preiscrizione è consigliata: per partecipare è possibile contattare Luigi al 371 1179430 o scrivere all’indirizzo scacchisaronnova@gmail.com.

Qui la locandina del torneo