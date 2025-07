Scatta l’ora del Varese: “Diamo inizio a un nuovo ciclo”

Primo appuntamento della stagione 2025-2026 per il Varese Football Club. Lunedì 28 luglio alle Bustecche la squadra biancorossa si è radunata per il primo allenamento agli ordini di mister Andrea Ciceri, il nuovo allenatore che per la prima volta dopo il suo annuncio (di inizio giugno, leggi qui) ha rilasciato dichiarazioni nel suo nuovo ruolo. Oltre alla guida tecnica hanno parlato il direttore sportivo Alessio Battaglino e il presidente Paolo Girardi.

Il presidente Paolo Girardi: “Serve meno entusiasmo e più concretezza”

Il presidente Paolo Girardi ha parlato di un «nuovo ciclo che speriamo sia vincente», invitando l’ambiente a mantenere un atteggiamento misurato: «Chiediamo alla squadra e allo staff di fare meglio dell’anno scorso, lavorando a testa bassa e senza eccessi di entusiasmo. L’obiettivo è crescere con gradualità». Sul fronte stadio, tema caldo per i tifosi, Girardi ha rassicurato: «Non ci sono problemi con il Comune e non ci sono novità rispetto alla conferenza stampa di qual che settimana fa. Siamo però positivi che tutto proceda come concordato».

Le parole d mister Andrea Ciceri: “Varese è una piazza unica”

Andrea Ciceri, al suo settimo campionato in Serie D, ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere Varese:

«È una grande realtà, una piazza che ha un fascino diverso rispetto a tante altre di questa categoria» – ha spiegato l’allenatore – «La società mi ha presentato un programma serio, a medio-lungo termine, che prevede passi graduali e concreti».



Il mister ha sottolineato anche la difficoltà del mercato estivo: alcuni giocatori della scorsa stagione non sono stati confermati e altri sono risultati fuori portata, ma Ciceri si è detto «contento del gruppo a disposizione». L’attenzione, ha ribadito, è stata posta non solo sulle qualità tecniche, ma soprattutto sulla personalità e sull’aspetto umano: «Vestire questa maglia è un onore ma anche un onere. Servono uomini che abbiano voglia di lottare su ogni campo».

Per quanto riguarda il gioco, Ciceri punta su intensità e coraggio: «Vogliamo una squadra che giochi un calcio veloce e dinamico, che lotti e provi a vincere ovunque. La parola d’ordine sarà sudare la maglia. L’obiettivo dell’allenatore è creare un’identità riconoscibile che sappia coinvolgere i tifosi».

Il direttore sportivo Battaglino: “Mercato quasi chiuso, manca solo qualche dettaglio”

Il direttore sportivo Alessio Battaglino ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora: «L’inizio è la cosa più bella. Siamo partiti sei settimane prima del campionato e abbiamo rispettato le tempistiche». Il mercato non è ancora chiuso: mancano ancora alcune pedine, altre saluteranno – «Romero oggi è con noi ma andrà via», mentre Barzotti è pronto a rinnovare. «Sappiamo che qualche pezzo manca ancora ma avremo comunque tempo fino a fine agosto-inizio settembre per eventuali aggiustamenti» ha concluso il direttore sportivo.