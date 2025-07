Schizzano i consumi idrici per il caldo anomalo. Appello del gestore Lereti per un uso consapevole dell’acqua

Utilizzare l’acqua potabile con moderazione È l’invito che arriva dalla società Lereti a tutti i comuni del Varesotto collegato all’attuale ondata di caldo che ha fatto impennare i consumi.

«Al fine di garantire il fabbisogno per gli usi primari è indispensabile un impegno condiviso da parte di tutti » l’appello della società Lereti che si appella all’uso consapevole e responsabile della risorsa idrica.

«È indispensabile – scrive la società in una nota ai Comuni – la massima collaborazione da parte della popolazione in modo di prevenire eventuali criticità nella distribuzione, avendo cura di contenere, ripartire su più giorni e pianificare nelle ore serali e/o notturne (dalle 22 alle 6) l’utilizzo dell’acqua per: