Scontro tra auto e moto a Ponte Tresa. Tra i feriti anche un bambino

Poco prima di mezzogiorno di domenica 6 luglio, si è verificato un incidente stradale a Lavena Ponte Tresa, in via Luino. Coinvolti nello scontro un’auto e una moto. Tre le persone rimaste ferite: un uomo di 28 anni, una donna di 42 e un bambino di 6 anni. (nella foto i vigili del fuoco sul posto dell’incidente)

Secondo le prime sommarie ricostruzioni, l’auto avrebbe tentato di evitare la moto sterzando bruscamente sulla destra, ma l’impatto non è stato evitato. Il motociclista ha riportato ferite a un ginocchio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Stradale e i soccorritori del 118, coordinati dalla Soreu dei Laghi. Impegnati un’ambulanza di base della Croce Rossa di Luino, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso, atterrato in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.