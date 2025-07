Sei milioni di Euro per la riqualificazione energetica all’ITC Zappa di Saronno

La Provincia di Varese ha ottenuto un finanziamento di 6.157.725,19 euro nell’ambito del bando regionale “Energy4Schools”, promosso da Regione Lombardia attraverso il Programma Regionale FESR 2021–2027 – Asse 2 “Un’Europa più verde”. Il contributo sarà destinato a una serie di interventi di riqualificazione energetica sull’’ITC Zappa di Saronno di proprietà provinciale, con l’obiettivo di ridurre i consumi, aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e migliorare il comfort ambientale per studenti e personale scolastico.

«Il progetto rappresenta una delle azioni strategiche della Provincia di Varese per la transizione ecologica, la riduzione dell’impatto ambientale degli edifici scolastici e la promozione di una cultura energeticamente responsabile – dichiara il Consigliere Giacomo Iametti delegato all’Edilizia scolastica – La Provincia di Varese conferma così il suo costante impegno a favore di un territorio innovativo, sostenibile e orientato al futuro delle nuove generazioni».

Gli interventi previsti rientrano in una più ampia strategia regionale per la decarbonizzazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di modernizzare le infrastrutture pubbliche in linea con gli standard europei in materia di efficienza energetica e sostenibilità.



L’INTERVENTO SULL’ITC ZAPPA DI SARONNO

Il progetto interesserà al plesso saronnese prevede fotovoltaico, cappotto termico, impianti VMC, domotica e smart metering per ridurre consumi e aumentare il comfort. Il contributo ottenuto coprirà il 97% del costo complessivo del progetto, pari a 6.329.479,77 euro, e sarà suddiviso tra le due linee di intervento: 2.651.949,12 euro per l’efficientamento energetico (Azione 2.1.1); 3.505.776,07 euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Azione 2.2.1).

I lavori interesseranno l’intero complesso scolastico (ad eccezione della palestra) e comprendono numerosi interventi tecnici, tra cui: installazione di un nuovo impianto fotovoltaico ad alta efficienza; realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) climatizzato nei lotti 1A, 1B, 2 e 3; applicazione di testine termostatiche intelligenti per ottimizzare il consumo energetico; posa di cappotto termico esterno per tutte le pareti perimetrali dell’edificio; sostituzione degli infissi nei servizi igienici e degli accessi principali; ridistribuzione degli spazi interni in alcune aree dei lotti 1A e 2, per migliorare la funzionalità degli ambienti scolastici.

Accanto a questi lavori strutturali e impiantistici, il progetto prevede l’introduzione di sistemi intelligenti per la gestione energetica: smart metering per monitorare in tempo reale i consumi elettrici e termici; sistema centralizzato di gestione degli impianti (BMS); domotica con tecnologia DALI-2 per una gestione efficiente dell’illuminazione interna.

«Si tratta di un risultato importante – commenta il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini – che premia la capacità progettuale dell’Ente, impegnato nel rendere più sostenibile ed efficiente il patrimonio edilizio scolastico. Il finanziamento ottenuto è frutto di un lavoro di squadra tra amministrazione e uffici tecnici, che hanno presentato un ottimo progetto e che ringrazio per la competenza e la professionalità dimostrate. Investire nelle scuole significa investire nella qualità della vita dei nostri giovani e nel futuro del nostro territorio. In questa stessa direzione si colloca anche l’adesione della Provincia a Malpensa Insubria CER, che promuove la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo a una Provincia sempre più attenta alla sostenibilità e alla transizione ecologica».