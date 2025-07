Semestre filtro: incontro per le matricole all’Università dell’Insubria

Lunedì 14 luglio alle 17.45, nell’aula-magna Granero Porati di via Dunant 3, a Varese, l’Università dell’Insubria incontra le future matricole di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per presentare il semestre filtro, previsto dalle nuove normative nazionali.

Le prenotazioni sono disponibili al link https://www.eventbrite.it/e/1460730136159?aff=oddtdtcreator

Durante l’appuntamento saranno illustrate le indicazioni contenute nei decreti ministeriali e le modalità di svolgimento del primo semestre all’Insubria. Le lezioni si terranno in modalità blended: sarà possibile seguirle interamente da remoto, ma, su prenotazione, anche in presenza. Una formula pensata per valorizzare la relazione tra docenti e studenti e il confronto tra pari, elementi fondamentali nella formazione medica.

Il consiglio per chi ha appena concluso la maturità è di non preoccuparsi: la scelta del corso può essere fatta fino al 25 luglio. Intanto, l’ateneo è già al lavoro per garantire un primo semestre organizzato al meglio.