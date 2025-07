Sette serate per emozionarsi: al Sociale di Luino il teatro si fa racconto

Nella foto Massimo Dapporto, Gioele Dix e Fabio – foto di Federico Pitto

Sette appuntamenti da ottobre ad aprile, tra prosa, musica e circo contemporaneo. La stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino si presenta come un percorso ricco di emozioni, riflessioni e leggerezza, grazie alla collaborazione tra Circuito CLAPS e Comune di Luino, con il contributo di Regione Lombardia e Ministero della Cultura.

Il cartellone, presentato nei giorni scorsi, vedrà alternarsi sul palco artisti di grande richiamo e proposte originali, in una programmazione che spazia dalla comicità intelligente al teatro d’autore, dalla musica dal vivo fino al circo.

«Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare la collaborazione con Circuito CLAPS per l’organizzazione della Stagione Teatrale 2025/2026 che si terrà presso il Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame – spiega Serena Botta, assessore alla Cultura del Comune di Luino -. Nella continua ricerca di spettacoli di qualità e dal forte richiamo, rafforziamo il lavoro fianco a fianco con Circuito CLAPS con la nuova sinergia nata con il Gruppo LuinoinFesta, convinti possa essere la formula vincente per rendere ancora più attrattiva l’offerta della stagione. Il percorso che ha portato alla costruzione del programma ha visto, come obiettivi principali, quelli di coniugare sempre lo spettacolo con la veicolazione di messaggi forti e la volontà di trasmettere importanti spunti di riflessione. Non credo certo si possa cambiare la società con uno spettacolo teatrale, ma penso sia sempre positivo avvicinarsi all’Arte e alla Cultura perché può dare gli strumenti per osservare ciò che ci circonda con occhio più critico e respiro più ampio».

Si parte il 25 ottobre con la verve musicale degli Oblivion e il loro Tuttorial, uno show tra musical e djset. Il 15 novembre spazio ai classici con Il teatro comico di Goldoni, una riscrittura originale firmata da Valentina Diana e portata in scena da Invisibile Kollettivo.

Il 12 dicembre sarà la volta di Veronica Pivetti con L’inferiorità mentale della donna, spettacolo ironico che rilegge con sarcasmo le teorie “scientifiche” sulla figura femminile. Elio salirà sul palco il 31 gennaio con Quando un musicista ride, in collaborazione con il gruppo LuinoinFesta.

Il 21 febbraio toccherà a Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix, reinterpretare Il giuoco delle partidi Pirandello in chiave pulp. A seguire, il 28 marzo, Caterina Guzzanti debutta come autrice e regista con Secondo lei, insieme a Federico Vigorito, per raccontare le fragilità delle relazioni con ironia e profondità.

Gran finale il 18 aprile con Sonata per tubi della compagnia Nando e Maila: uno spettacolo musicale di circo contemporaneo che trasforma tubi e oggetti in strumenti sorprendenti, da Bach ai Pink Floyd.

«Confermata la proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con grande soddisfazione presentiamo la nuova stagione del primo teatro italiano intitolato a Dario Fo e Franca Rame. Con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, il cartellone vedrà anche quest’anno grandi nomi del teatro italiano e nuove produzioni, sempre in ottica multidisciplinare – racconta Luisa Cuttini , direttrice artistica di Circuito Claps -. Accanto ai nomi eccellenti della prosa, il teatro ospiterà la musica con un rappresentante di grande valore artistico. La serata finale della stagione si presenterà come una festa e vedrà protagonista il circo contemporaneo. La collaborazione con il Gruppo LuinoinFesta rafforza il legame con il territorio nell’ottica di condividere un’esperienza artistica per una comune crescita culturale».

Anche quest’anno il ringraziamento va all’Associazione Costa Sorriso, alla Biblioteca di Luino, a Liliana Gregori e Intrecci Teatrali.

BIGLIETTERIA

La biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

È inoltre possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti presso l’Infopoint di Palazzo Verbania, il lunedì e il sabato, dalle 10.00 alle 12.00, dal 1° settembre al 25 ottobre. Biglietti e abbonamenti (esclusa la prelazione riservata agli ex abbonati) sono acquistabili anche presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

CALENDARIO APERTURA VENDITE

Prelazione ex abbonati: Dal 30 giugno al 13 settembre *

Nuovi abbonamenti: dal 15 settembre

Biglietti singoli: dal 28 settembre

* dal 30 giugno al 31 agosto: solo scrivendo a segreteria@claps.lombardia.it (gli uffici saranno chiusi dal 9 al 24 agosto).