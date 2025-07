Shopping sul lago: ad Angera una domenica tra le bancarelle de Gli Ambulanti del Lago Maggiore

Angera si prepara a salutare l’estate con un evento che unisce tradizione, qualità e spettacolo. Domenica, la città ospiterà gli Ambulanti del Lago Maggiore, protagonisti di una giornata dedicata al commercio all’aria aperta che promette di animare le vie e i prati del centro.

Gli espositori del noto circuito degli Ambulanti del Lago Maggiore porteranno ad Angera un’ampia selezione di prodotti di qualità: dall’abbigliamento agli accessori, dall’artigianato ai prodotti per la casa.

Non sarà solo un mercato: sarà una giornata di festa per tutta la famiglia, con bancarelle che resteranno aperte anche dopo il tramonto. I visitatori potranno così godersi l’esperienza dello shopping anche sotto le stelle, approfittando della frescura serale e della suggestiva cornice del Lago Maggiore.

Street food sul prato e sapori per tutti i gusti

Accanto al mercato, il prato adiacente si trasformerà in un’area dedicata al food truck village: un’ampia proposta di street food accompagnerà i visitatori per tutta la giornata. Sarà possibile gustare piatti caldi e freddi, cucinati sul momento. Un’occasione perfetta per una pausa tra una bancarella e l’altra o per una cena informale all’aperto.

Fuochi d’artificio sul lago per chiudere la serata

A partire dalle 22, lo sguardo si sposterà verso le acque del lago: uno spettacolo pirotecnico illuminerà la notte angerese. I fuochi d’artificio sul lago offriranno un finale suggestivo e spettacolare, ideale per celebrare l’estate che si chiude e accogliere con energia la nuova stagione.

Gli organizzatori fanno sapere che le attività proseguiranno almeno fino alle 23, rendendo l’intera giornata una vera festa di fine estate, capace di unire commercio, intrattenimento e bellezza del territorio.

L’evento si svolgerà ad Angera domenica, con ingresso libero. In caso di maltempo, saranno comunicate eventuali variazioni nel programma.

Contatti

Gli Ambulanti del Lago Maggiore

M: 338 499 7333

Facebook

Immagine di copertina creata con AI