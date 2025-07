Si fa festa a Casciago con la Società di Mutuo Soccorso

Sabato 12 luglio piatti della tradizione, birra alla spina, musica dal vivo e passeggiate a cavallo per la festa estiva a Sant’Eusebio

Torna l’appuntamento a Sant’Eusebio con la tradizionale festa estiva organizzata dalla Società Mutuo Soccorso di Casciago, in programma sabato 12 luglio. Una serata di convivialità, buon cibo e divertimento per tutte le età nella suggestiva cornice della frazione casciaghese.

Tagliatelle al ragù di cinghiale e arrosticini

Il punto forte della festa sarà, come sempre, la cena all’aperto a partire dalle ore 19, con un ricco menù che mette al centro i sapori della tradizione e della griglia. Tra i piatti proposti: tagliatelle al ragù di cinghiale, arrosticini, riso Venere, panini con salamella classici e special, pizza margherita al trancio, patatine fritte e dolci come ghiaccioli e gelato.

Non mancheranno le bevande: birra alla spina, vino bianco e rosso (al bicchiere o in bottiglia), bibite e caffè.

Musica e cavalli per grandi e piccoli

La serata sarà animata da un DJ set a cura di Lilale, per ballare e divertirsi sotto le stelle. Per i più piccoli (ma non solo), sarà possibile partecipare al giro a cavallo, un’attività sempre molto apprezzata nelle feste di frazione.