Si ferma la corsa degli Hurricane Varese: la semifinale va alla Leonessa Brescia

Si ferma in semifinale il cammino dell’Hurricane Varese nel campionato BXC 2025. Al campo Sebastiano Chia di Bergamo, la formazione varesina si arrende alla Leonessa Brescia con il punteggio di 6-3, stessa avversaria che aveva già inflitto una sconfitta durante la regular season.

Nonostante alcune assenze e i postumi di qualche infortunio, gli Hurricane sono scesi in campo con determinazione e grinta, giocandosi le proprie carte fino in fondo. “I nostri ragazzi scendono in campo con qualche assenza e acciacchi dovuti a infortuni ma con tanta voglia di giocarsi fino alla fine questa semifinale con tutte le potenzialità a disposizione”, scrive la società. L’inizio di partita è stato incoraggiante, con una solida fase difensiva, “la migliore del campionato”, a tenere testa agli avversari.

A pesare però è stato il calo di incisività in attacco a partire dalla fase centrale del match, che ha permesso alla Leonessa di recuperare lo svantaggio e poi consolidare la propria posizione. “La Leonessa, complice anche qualche sbavatura difensiva nostra, si porta in vantaggio e mostra grande caparbietà nel gestire il proprio vantaggio portandosi a casa il match”.

La società Hurricane ha voluto rendere merito agli avversari: “Facciamo i nostri più sinceri complimenti alla Leonessa Brescia per aver conquistato questa finale e per dimostrare di essere una formazione di alto livello”. Per il secondo anno consecutivo, la squadra bresciana accederà alla finale scudetto.

Nonostante l’uscita di scena, il bilancio per Varese resta positivo: “Gli uomini di manager Boscardi e coach Grassi escono da questo campionato a testa alta consapevoli di aver affrontato questo percorso con determinazione mettendo in campo anima e cuore”. Una stagione fatta di passione, sostegno dello staff tecnico, degli sponsor, degli assistenti e di una società compatta, come sottolinea ancora il messaggio del club.

Ora gli occhi sono puntati sul prossimo obiettivo: la Coppa Italia. “Ci vorrà un po’ di tempo per smaltire la delusione ma siamo pronti a tornare in campo a fine agosto per preparare la Coppa Italia e migliorare sia in difesa ma soprattutto in attacco”.

Il ringraziamento finale va ai tifosi e alla squadra: “Grazie di cuore a chi ci ha sempre seguito e ai nostri ragazzi!”.