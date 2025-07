Sicurezza stradale, via libera a nuovi semafori con telecamere a Busto Arsizio

La Giunta comunale di Busto Arsizio ha dato il via libera all’estensione dei dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni semaforiche in sei intersezioni cittadine, con l’aggiunta di due nuovi incroci ad alta incidentalità. La delibera è stata approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza Salvatore Sabba.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza stradale, prevenendo comportamenti pericolosi come il passaggio con il semaforo rosso, una delle principali cause di sinistri nei centri urbani.

Le sei intersezioni già confermate

I nuovi rilevatori verranno installati nelle seguenti intersezioni Via Magenta/Via Toniolo, nella direzione verso il centro città; Via Quintino Sella/Corso Italia, in entrambe le direzioni; Viale Pirandello/Viale Alfieri/Via Milazzo, nella direzione da Viale Alfieri verso Viale Pirandello; Corso Sempione/Via Tasso, in direzione Castellanza; Viale Stelvio/Via Minghetti, verso il centro; Via Cassano/Via Piermarini, in entrambe le direzioni.

Due ulteriori incroci ad alta sinistrosità

La Giunta ha inoltre individuato due ulteriori intersezioni dove installare i dispositivi, considerate particolarmente critiche per la frequenza degli incidenti: Via Stelvio/Via Minghetti, anche nella direzione da centro a periferia e da Sempione a via Repubblica; Via Togliatti/Palestro, su entrambe le direttrici.

Impianti a noleggio e gestione unificata

Per garantire aggiornamenti tecnologici costanti, il Comune ha optato per la formula del noleggio: una scelta che prevede, oltre alla fornitura degli impianti, anche collaudi, manutenzioni e revisioni periodiche a carico dell’azienda affidataria. Tutti gli impianti – esistenti e nuovi – saranno gestiti tramite un’unica piattaforma informatica, che consentirà di uniformare le procedure di accertamento delle violazioni e semplificare il lavoro della Polizia Locale.

Approvati anche nuovi alloggi sociali e un piano urbanistico

Nel corso della stessa seduta, la Giunta ha approvato anche due altri provvedimenti che riguardano gli alloggi PNRR (destinazioni e arredi) e il pian o urbanistico di recupero dell’area ex Metallurgica Marcora.

Su proposta dell’assessora Paola Reguzzoni, è stata definita la destinazione d’uso degli alloggi ristrutturati con fondi del PNRR Missione 5, tra cui quelli in via Diaz, via Amalfi, via Sella, via Arconate e in area Borri. Le abitazioni saranno destinate a progetti di housing temporaneo e percorsi di autonomia per persone con disabilità, con l’acquisto degli arredi necessari alla piena abitabilità.

Infine, l’assessore Alessandro Folegani ha presentato il Piano di Recupero per l’area ex Metallurgica Marcora nel quartiere San Michele. L’intervento prevede due edifici pluripiano, un parco pubblico e nuovi parcheggi a servizio del quartiere, tra le vie Goito, Lepanto e Palestro.