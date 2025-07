Slitta il patteggiamento per il 45enne di Lavena Ponte Tresa trovato con la coca in casa

L’intervento dei carabinieri in quella casa dove c’era il concreto sospetto che avvenisse un florido scambio di sostanze stupefacèenti, puntualmente trovate dai militari e dagli agenti della polizia locale di Lavena Ponte Tresa. Avveniva il 4 luglio.

Per questi fatti gli operanti procedettero all’arresto del sospettato, il padrone di casa, un 45enne con precedenti finito prima dietro le sbarre e oggi, giovedì 24 luglio, dinanzi al giudice.

Le parti sono indirizzate verso un patteggiamento, ma a causa dell’assenza del pubblico ministero titolare delle indagini non è stato possibile arrivare a definire la pena.

L’imputato è difeso dall’avvocato Matteo Rodari.

L’uomo, particolarmente affranto per la sua condizione di detenuto in custodia cautelare in carcere in attesa del processo, dovrà comparire nuovamenre dinanzi al giudice per completare l’iter del patteggiamento la mattina del prossimo 29 luglio.

Il reato contestato appare piuttosto serio: i militari (Stazione Lavena Ponte Tresa, Compagnia di Luino) avevano trovato all’arrestato una discreta scorta di sostanza già suddivisa in dosi, circa 200 grammi di cocaina oltre a contanti, anche in banconote svizzere, spia di una clientela d’oltre confine.

Peraltro il quantitativo della sostanza rinvenuto potrebbe rientrare nei casi puù gravi contestati dal testo unico sugli stupefacenti, vale a dire una pena che può andare dai 6 ai 20 anni con una multa da 20 ai 200 mila euro.