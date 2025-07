Smarrita un’ara a Biviglione di Luino: l’appello dei proprietari per ritrovarla

È stata smarrita una giovane ara femmina di due anni e mezzo di nome Mini nella zona di Biviglione. L’animale, di indole domestica, è abituato al contatto umano e potrebbe avvicinarsi alle persone in cerca di compagnia.

I proprietari hanno lanciato un appello chiedendo la massima collaborazione: «Ogni segnalazione può essere fondamentale».

Come segnalare un avvistamento

Chiunque avesse informazioni o avvistasse l’ara è pregato di contattare subito i numeri:

+39 333 69 89 016

+41 78 621 06 15

La famiglia ringrazia in anticipo per l’aiuto e invita chi vive o frequenta l’area di Biviglione a prestare attenzione, soprattutto in zone alberate o nei giardini