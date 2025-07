Smash burger, cous cous e dj set: il 26 luglio a Casciago la festa inizia da tavola

Tutti a tavola a Sant’Eusebio per la serata del 26 luglio: cibo, musica e comunità prima della grande festa del patrono.

Ultimi preparativi a Casciago per il giorno clou della festa patronale di Sant’Eusebio, che culminerà come da tradizione il 1° agosto con l’incanto delle barelle durante il giorno, le bancarelle e i fuochi d’artificio in serata. Intanto, il 26 luglio, va in scena una serata di festa con cena all’aperto e DJ set, ideale per scaldare l’atmosfera in vista del gran finale, grazie all’organizzazione della Pro Loco di Casciago insieme alla Comunità Pastorale Sant’Eusebio e al gruppo Asd Bidone, con il consueto spirito di condivisione che anima ogni anno queste giornate.

Menù e musica per una serata di comunità

L’appuntamento è per venerdì 26 luglio dalle ore 19 nell’area feste di Sant’Eusebio a Casciago, dove si potrà cenare scegliendo tra diverse proposte: dallo smash burger con patatine cucinato in diretta dai provetti grigliatori dell’Asd Bidone al cous cous con verdure (peperoni, melanzane, zucchine, pomodori, basilico e piselli) preparato dalle super cuoche della Pro Loco, fino ai classici panino con salamella, pizza al trancio e hot dog.

Completano il menù bevande per tutti i gusti – acqua, bibite, birra alla spina, vino al calice o in bottiglia – e dolci come yogurt ai frutti di bosco, gelati confezionati e ghiaccioli.

A far ballare giovani e meno giovani ci penserà un DJ set a cura di Dj Jerry e il suo spettacolo musicale “Segui l’Orsetto”, pronto ad animare la serata con musica e divertimento.

Verso la grande festa del 1° agosto

La serata del 26 luglio rappresenta uno degli ultimi appuntamenti prima delle giornate clou dedicate al patrono Sant’Eusebio. Nella serata del 31 luglio, come da tradizione, ci sarà il suggestivo “incendio del pallone”, preludio simbolico e spettacolare della festa vera e propria.

Il 1° agosto, giorno del patrono, la giornata sarà scandita dal tradizionale incanto delle barelle – uno dei momenti più sentiti della festa – e in serata, il cielo di Casciago si accenderà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.