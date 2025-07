Sono 5533 i dipendenti dell’Asst Sette Laghi: in aumento i medici e gli infermieri

Sono aumentati ulteriormente i dipendenti dell’Asst Sette Laghi. Se nell’aprile scorso si contavano 5.515 operatori, in questi giorni una nuova comunicazione parla di 5.533.

In tre anni e mezzo, l’azienda ospedaliera può contare su 315 lavoratori in più. Nel dettaglio, dall’arrivo del direttore generale Micale, i medici sono saliti da 938 a fine 2022 a 1020 attuali: gli assunti con il decreto Calabria sono 59. Si tratta di laureati in medicina impegnati nel percorso di formazione specialistica dal secondo anno e che hanno quindi un’autonomia di operatività crescente a seconda del percorso effettuato.

Cala rispetto all’aprile scorso il numero di infermieri: il 30 aprile erano 2126 scesi oggi a 2125. La piccola contrazione non inficia il risultato positivo ottenuto quest’anno con un saldo positivo tra cessazioni e nuove assunzioni di 11.

È aumentato il numero degli Operatori SocioSanitari, dai 644 del 2022 ai 779 attuali. In aumento anche i tecnici sanitari, saliti da 311 a 331, mentre il personale della riabilitazione è passato da 153 a 176 dipendenti.

Nei primi sei mesi del 2025, ASST Sette Laghi ha espletato oltre 30 concorsi (senza contare gli avvisi) e molti altri sono già stati banditi o stanno per esserlo. In particolare, è già stato bandito un concorso a tempo indeterminato per infermieri, ed è in uscita un avviso di mobilità interaziendale per 50 infermieri da destinare ai Distretti. Di prossima pubblicazione è anche un concorso a tempo indeterminato per tecnici di Radiologia e uno per tecnici di Laboratorio. Sia per infermieri, sia per tecnici sanitari è sempre aperto un bando a tempo determinato e un avviso per incarichi di libera professione, così da poter accogliere in tempi rapidissimi ogni candidatura.