Sospetto caso di Dengue a Saronno, disinfestazione dalle zanzare nella zona del campo sportivo Ronchi

Il Comune di Saronno ha disposto un intervento di dezanzarizzazione straordinaria nelle aree limitrofe al campo sportivo Ronchi in seguito alla segnalazione di un caso di un sospetto caso di Dengue nella zona.

Gli interventi inizieranno questa notte – lunedì 7 luglio – alle 23 e dureranno fino alle 6 di domani mattina.

Per garantire la massima sicurezza durante il trattamento, si raccomanda ai residenti delle zone coinvolte di non esporre cibo o animali domestici all’esterno, tenere chiuse porte e finestre, evitare di lasciare biancheria stesa all’aperto.

Si invita inoltre a non consumare ortaggi coltivati nelle immediate vicinanze delle aree interessate dall’intervento prima di 72 ore dall’erogazione dei trattamenti, assicurandosi in ogni caso di effettuare un accurato lavaggio prima dell’uso.