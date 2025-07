Sotto le stelle tra arte, musica e tradizione: nel Varesotto tornano le Sere Fai d’Estate

Tornano anche quest’anno le Sere FAI d’Estate, il ricco calendario di eventi estivi organizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, che apre in orario serale i suoi Beni in tutta Italia per offrire esperienze suggestive tra arte, natura e cultura.

In provincia di Varese, le Sere FAI d’Estate animeranno per tutta l’estate quattro luoghi d’eccezione, trasformati in scenari unici per concerti, visite guidate speciali, racconti, picnic e osservazioni del cielo.

A Villa Panza, nel cuore di Varese, prosegue il ciclo “Ars Sonora”, con concerti in dialogo con la collezione d’arte contemporanea ospitata nella villa, in un’atmosfera che unisce luce, suono e bellezza architettonica.

A Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno, il romantico giardino all’italiana ospiterà i picnic al tramonto, tra scalinate illuminate, terrazze, statue e fontane, oltre a serate astronomiche del ciclo “Astronomi per una notte”, dedicate alla scoperta dei segreti del cielo in compagnia di esperti.

Il Monastero di Torba, a Gornate Olona, accoglierà il pubblico con la tradizionale Festa di mezza estate, che prevede visite guidate tra storia e spiritualità, alla scoperta anche del nuovo altare della chiesa firmato dall’architetto Mario Botta, seguite da una cena all’aperto nel cortile interno. Anche qui si terranno alcune serate dedicate all’osservazione astronomica.

Infine, a Casa Macchi di Morazzone, l’appuntamento è con le Storie della tradizione: la voce narrante di Betty Colombo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musiche e racconti popolari, il tutto accompagnato da un aperitivo all’aperto in uno dei cortili più suggestivi del paese.

Gli eventi sono pensati per tutti, con l’intento di valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale del territorio varesino attraverso esperienze coinvolgenti e accessibili.

SERE FAI D’ESTATE NEI BENI DI VARESE E PROVINCIA

Villa e Collezione Panza a Varese

Sotto un cielo d’estate. L’arte di Villa Panza e un aperitivo al tramonto

martedì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio e 5, 12 e 19 agosto, dalle ore 18 alle 22

In occasione delle “Sere FAI d’Estate”, Villa Panza aprirà le sue porte in orario serale. Tutti i martedì fino al 19 agosto, si potrà visitare, nell’atmosfera del tramonto estivo, la mostra temporanea “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma Testa” e l’importante collezione permanente di arte contemporanea della Villa, le cui opere, tra cui installazioni site-specific, svelano dettagli inaspettati al mutare della luce del giorno. Prima o dopo la visita al Bene, sarà possibile rilassarsi nel giardino e gustare un aperitivo a cura del Ristorante Luce. In collaborazione con il Comune di Varese.

Ars sonora

sabato 5 luglio, dalle ore 18

Dopo il successo delle prime due edizioni torna quest’estate “Ars Sonora”, la rassegna musicale proposta dal FAI in partenariato con il Comune di Varese, la cui curatela è affidata alla studiosa e pianista Ricciarda Belgiojoso. Il progetto nasce nel 2023 con l’obiettivo di portare a Villa Panza musica e sonorità contemporanee in dialogo con la collezione permanente d’arte contemporanea e la ricerca di Giuseppe Panza di Biumo. L’iniziativa inoltre ha attivato connessioni virtuose sul territorio, contribuendo a valorizzare i talenti e le competenze di giovani artisti e, allo stesso tempo, portando a Varese nomi di rilievo nazionale e internazionale. Sabato 5 luglio, al calare del sole, il terzo parterre di Villa Panza e l’opera Twelve Part Vertical Pipe di Jene Highstein si trasformeranno in elementi di un paesaggio sonoro che accoglie un dialogo tra pianoforte e musica elettronica. Protagonista del concerto sarà Gigi Masin, figura di riferimento della scena ambient internazionale, il cui lavoro si distingue per l’uso del suono come spazio emotivo e narrativo. Il suo linguaggio, fatto di stratificazioni leggere e frammenti melodici sospesi, si inserisce in risonanza con l’estetica minimalista delle opere della collezione, amplificandone la dimensione contemplativa. Primo e dopo le performance musicale sarà possibile visitare liberamente la Villa e la mostra “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma De Angelis Testa”. In partenariato con il Comune di Varese.

Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Monastero di Torba a Gornate Olona

Musica al tramonto. Festival Musica Sibrii

sabato 5 luglio, ore 21

Appuntamento al calar del sole per una visita guidata del Monastero di Torba nella gradevole atmosfera di una sera d’estate. A seguire, alle ore 21, concerto del Festival Musica Sibrii, il festival di musica antica del Seprio giunto alla XIII edizione, che si terrà nell’antica chiesa del Monastero in cui è stato da poco inaugurato il nuovo altare disegnato dall’architetto Mario Botta. Per l’occasione, si esibiranno I Solisti Ambrosiani & friends – Tullia Pedersoli soprano, Davide Belosio violino e Luca Bonin chitarra – proponendo un ventaglio di pagine vocali e strumentali d’altri tempi, con musiche di Giuliani e Carulli.

Visite al tramonto – Storie a colori del Medioevo

sabato 12 luglio e 2 agosto, dalle ore 18.30

Cosa percepiamo oggi di fronte al colore blu e quale significato aveva invece per l’uomo medievale? La misteriosa simbologia del colore viene raccontata attraverso le pitture del Monastero di Torba: dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Sarà possibile scoprirla grazie a speciali visite guidate al calar del sole, con possibilità di cena. Un colorato percorso attraverso l’arte, la spiritualità e le credenze per conoscere similitudini e differenze tra l’uomo medievale e quello contemporaneo.

Visite al tramonto – Tra storia e leggenda

sabato 16, 23 e 30 agosto, dalle ore 18.30

Uno speciale percorso serale tra storia e leggenda, con possibilità di cena, per scoprire il Monastero di Torba in modo insolito e suggestivo. Nel racconto si intrecceranno la ricerca scientifica, l’archeologia, la scienza, la storia, ma anche le credenze popolari, la tradizione orale e il folklore. Punti di vista, elementi e competenze differenti, ma che in egual modo restituiscono il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI.

Astronomi per una notte

venerdì 18 e sabato 19 luglio, dalle ore 18.30

Un’occasione unica per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero di Torba e immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Nel corso delle due serate sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole, assistere alla conferenza in cui si parlerà delle scoperte che hanno rivoluzionato la conoscenza delle galassie, a cento anni dalle osservazioni di Edwin Hubble, l’astronomo americano che dimostrò che la nostra non è l’unica galassia e aprì così alla conoscenza dell’universo, e partecipare all’osservazione della volta celeste con la sapiente guida degli astronomi dell’Osservatorio G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori (Varese). La conferenza avrà la durata di un’ora; a seguire, alle ore 22.30, nel prato ai piedi della torre tardoromana, sarà possibile partecipare all’osservazione guidata delle costellazioni con l’ausilio di laser astronomici e, grazie ad un collegamento online con uno dei telescopio dell’Osservatorio, sarà possibile ammirare alcune galassie da remoto. Per celebrare l’estate, nella serata del 18 luglio sarà possibile degustare Amaro Rubino Lunatico, l’ultima novità di casa Rubino Spiriti, alla presenza del suo ideatore Matteo Rubino che ne racconterà la nascita. Possibilità di cena, con menù fisso e su prenotazione, presso il ristorante Antica Torre, ospitato nell’antico refettorio del Monastero. Si suggerisce di indossare abiti comodi e di portare un telo/coperta per sedersi nel prato.

Festa di mezza estate

sabato 26 luglio, dalle ore 18.30

Una suggestiva “Festa di mezza estate”, durante la quale sarà possibile visitare sul far della sera l’antico complesso di Torba e cenare all’aperto nel cortile interno del Bene respirando l’atmosfera senza tempo di questo luogo oggi parte di un parco archeologico inserito nelle liste UNESCO del Patrimonio dell’Umanità. Il programma dell’evento prevede la possibilità di compiere un percorso guidato alla scoperta del Monastero di Torba e di ammirare il nuovo altare della chiesa, disegnato dall’architetto Mario Botta e da poco inaugurato. A seguire, alle ore 20.30 verrà servita la cena nel cortile interno, dove gli ospiti potranno trascorrere una piacevole serata immersi nella natura e nella storia millenaria del sito. Per chi preferisce una visita libera, il Monastero resterà aperto fino alle ore 22.30. Evento a numero chiuso, fino a esaurimento posti.

San Lorenzo. Cena sotto le stelle

sabato 9 e domenica 10 agosto, ore 20.30

Un’occasione unica per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero di Torba e per immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Nel corso della serata sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole e, alle ore 20.30, gustare una cena speciale presso il cortile interno.

Con il Patrocinio del Comune di Gornate Olona e del Comune di Castelseprio. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Visita guidata al tramonto

5 e 25 luglio e 30 agosto

Un appuntamento speciale per visitare Villa Della Porta Bozzolo al calar del sole. La Villa sarà aperta su prenotazione per un’esclusiva visita guidata a porte chiuse che permetterà di scoprire storia e segreti di questo luogo e godere dei colori e dell’atmosfera al tramonto dal suo scenografico giardino all’italiana. Al termine, per chi lo desidera, presso l’antica filanda sarà possibile gustare una snack box di prodotti del territorio realizzati da I Baldi di Laveno, un angolo di tradizione e gusto autentico sulle sponde del Lago Maggiore. Le visite verranno proposte in diversi orari: il 5 luglio alle ore 19.45 e alle 20.15; il 25 luglio alle ore 19.30 e alle 20; il 30 agosto alle ore 18.30 e alle 19.

Aperitivo al tramonto

sabato 12 luglio e 16 agosto, dalle ore 18.30 alle 22

In programma una serata all’insegna della bellezza, dell’arte e del relax, durante la quale sarà possibile visitare Villa Della Porta Bozzolo oltre l’orario di apertura e vivere il tramonto gustando un delizioso aperitivo nella suggestiva cornice di una delle sue corti, immersi in una rilassante atmosfera estiva. Il menù degli aperitivi è stato studiato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. Sarà possibile accedere all’area aperitivo dalle ore 18.30, gli spazi chiuderanno alle ore 22. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni degli aperitivi chiuderanno 24 ore prima.

Picnic al tramonto

sabato 2 e 23 agosto, dalle ore 18.30 alle 22

Un evento per godere dell’atmosfera e dei colori delle serate estive nella cornice del romantico giardino all’italiana di Villa Della Porta Bozzolo, scandito secondo un’ardita scenografia di terrazze in pietra, attraversate da un monumentale scalone. Per l’occasione sarà possibile visitare la Villa e il suo parco oltre il consueto orario di apertura e gustare, immersi nel verde, un delizioso picnic realizzato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. Si potrà ritirare il proprio picnic box dalle ore 19, gli spazi chiuderanno intorno alle ore 22. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni delle box picnic chiuderanno 24 ore prima.

Astronomi per una notte

9 e 10 agosto e 6 settembre

Villa Della Porta Bozzolo ospiterà tre appuntamenti di “Astronomi per una notte”, il ciclo di eventi dedicati dal FAI al cosmo e all’astronomia. In occasione di queste speciali serate, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori (Varese), i visitatori potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco della Villa, scrutando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo. Sarà inoltre possibile consumare un delizioso picnic realizzato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”. La box picnic sarà ritirabile dalle ore 19 alle 20, gli spazi chiuderanno intorno alle ore 23. Per permettere al meglio l’organizzazione logistica della serata le prenotazioni delle box picnic chiuderanno 24 ore prima. Con il Patrocinio di Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Casa Macchi a Morazzone

Aperitivo in cortile. Le storie della tradizione

venerdì 4 luglio, dalle ore 18.30

La musica e il dialetto sono in grado di rievocare racconti famigliari o farci rivivere atmosfere dimenticate. In occasione della serata proposta a Casa Macchi, sarà possibile partecipare, sorseggiando un fresco aperitivo, a un incontro fatto di storie narrate e di musiche “pescate” nella tradizione popolare varesotta e lombarda, un viaggio nei ricordi con la voce narrante di Betty Colombo. L’aperitivo sarà curato dalla Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone; in caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Aperitivo in jazz

17 luglio, 9 e 22 agosto, dalle ore 18.30

Casa Macchi apre le sue porte dopo l’orario di chiusura per offrire la possibilità ai propri ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, liquore per aperitivo tipico del paese di Morazzone, con l’accompagnamento di musica jazz. L’aperitivo sarà curato dalla Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone e dalla Locanda Pane e Vino di Morazzone per il 22 agosto e la proposta musicale sarà a cura di “T’n’T Duo-Dyna Jazz” con Tarcisio Olgiati al sax e Nicola Tacchi alla chitarra. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Aperitivo in… vintage

venerdì 5 settembre, dalle ore 18.30

Uno speciale aperitivo e una visita a Casa Macchi, come mai vista prima. Mentre voci e suoni di un passato lontano, dall’inizio del Novecento fino agli anni Sessanta, accompagneranno la visita al Bene grazie al supporto di tre grammofoni d’epoca e di un piccolo radiogrammofono degli anni ’50, in cortile sarà possibile gustare un aperitivo a cura della Locanda Pane e Vino di Morazzone. Con la partecipazione di Mario Chiodetti. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Con il Patrocinio di Comune di Morazzone. Casa Macchi è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.