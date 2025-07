Spaccio nei boschi, il capogruppo di A come Angera incontra il Prefetto

Il gruppo civico di A Come Angera è stato ricevuto nella giornata di ieri dal Prefetto della Provincia di Varese per parlare del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che sta interessando le zone boschive nella frazione di Capronno. «Nel rimarcare l’assoluto e insostituibile ruolo che svolgono le Forze dell’Ordine e tutte le componenti della Pubblica Sicurezza per debellare questo spiacevole fenomeno, abbiamo inteso portare le preoccupazioni e le paure di cittadini che fino a poco tempo fa usufruivano di queste aree verdi e che ora, si trovano alquanto in difficoltà – ha spiegato il consigliere Marco Brovelli -. La presenza inoltre di un luogo sensibile quale il piccolo Cimitero della nostra Frazione di Capronno, evidenzia ancora di più la necessità di politiche e di scelte di natura sovra-comunale, che eventualmente gli uffici della Prefettura e della Questura sapranno adottare nel caso specifico, trattandosi di competenze riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica». (Foto di repertorio)

L’incontro fa seguito alle interrogazioni consiliari che a Come Angera ha presentato in Consiglio comunale proprio sul tema affrontato. «Nel confermare stima e riconoscenza incondizionata alle Forze dell’Ordine – conclude il capogruppo – per l’impegno quotidiano che svolgono nel garantire la sicurezza alla nostra Comunità, ringraziamo il Signor Prefetto e i suoi uffici, per aver ascoltato quanto da noi illustrato. Ancora una volta il gruppo di A Come Angera si rende disponibile a collaborare sull’argomento specifico all’interno degli organismi consiliari della nostra Città».