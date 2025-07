Sport e inclusione in carcere, Decathlon celebra il Foundation Day con i detenuti di Varese

Ogni anno, in tutto il mondo, Decathlon celebra il Foundation Day, ovvero un momento celebrativo con le associazioni del territorio, con le quali si realizzano progetti sportivi di inclusione, con l’obiettivo di avvicinare allo sport le persone in situazione di fragilità, attraverso progetti locali guidati da allenatori e collaboratori di Decathlon e la mission di accompagnare le persone più vulnerabili e fare dello sport un veicolo per l’inserimento oltre ad un mezzo per restare in buona salute.

Dal 2005 sono stati sostenuti nel mondo circa 1000 progetti sportivi solidali, a favore di 600.000 persone fragili (malati, disabili, detenuti, vittime di calamità naturali, donne vittime di violenza, orfani, persone con disagio economico/sociale/famigliare..).

Quest’anno, per la seconda volta, Fondazione Decathlon entra in un Istituto Penitenziario organizzando l’iniziativa presso il locale passeggi della Casa Circondariale di Varese il 22 luglio 2025, consapevoli dell’importanza del ruolo della pratica sportiva come strumento e opportunità di rieducazione.

Cinque istruttori del punto vendita Decathlon di Castelletto Ticino con strumentazione ed attrezzi sportivi organizzeranno per i detenuti circuiti di fitness a corpo libero, tornei di calcio 3 vs 3 e di ping pong e calcio balilla.

Erika Mattina, omnichannel sales advisor, e Maria Grazia Quaranta, fitness department manager, hanno così commentato “Ringraziamo la Direttrice Carla Santandrea e la Serena Pirrello, Responsabile dell’Area Trattamentale, per averci dato la possibilità, anche quest’anno, di condividere questo progetto all’interno della Casa Circondariale di Varese. E’ stata una giornata ricca di emozioni. Siamo sicuri che proseguirà anche negli anni a venire un lungo cammino insieme.”

“La pratica sportiva all’interno degli istituti penitenziari –sottolinea la Direttrice Carla Santandrea– svolge un significativo ruolo che promuove la valorizzazione della corporeità e l’abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione. Favorisce al tempo stesso forme di aggregazione sociale e positivi modelli relazionali. Ringrazio Fondazione Decathlon perché per la seconda volta il Foundation Day viene organizzato nel Carcere di Varese e resta la sola iniziativa realizzata in un Istituto di Pena”.