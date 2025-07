Sport e solidarietà al torneo di calcio a 7 a Morazzone: il commovente grazie di Marco alla sorella Martina

Venerdì sera, 4 luglio, si è concluso il torneo di calcio a 7 presso l’oratorio di Morazzone: una serata di sport, ma soprattutto di profonda umanità e solidarietà. A trionfare sul campo è stata la squadra Nicky’s, ma il vero centro segnato è stato fuori dal rettangolo di gioco, nei cuori di tutti i presenti.

Tra il pubblico, emozionato e partecipe, c’era Marco Quarato, che proprio nei Nicky’s giocava prima che una grave malattia lo costringesse a fermarsi.

Un anno fa, la sua vita ha cambiato direzione grazie a un dono inestimabile: il midollo osseo di sua sorella Martina, che si è rivelata compatibile. Un dono che ha significato salvezza.

Durante la serata, Marco ha voluto ringraziare pubblicamente Martina, commuovendo tutti con il suo racconto:«Nella sfortuna di ammalarmi, ho avuto la fortuna di trovare in mia sorella non solo l’amore, ma anche la compatibilità. Non tutti hanno questa possibilità. Per chi non ha un parente compatibile, l’unica speranza è un donatore volontario, iscritto al registro. E questa speranza, spesso, è l’unica cosa che resta».

La compatibilità tra sconosciuti è rarissima: solo 1 persona su 100.000 può essere compatibile con un paziente in attesa. È per questo che ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) svolge un ruolo cruciale nel promuovere la cultura del dono e nel reclutare nuovi potenziali donatori.

Durante il torneo, gli organizzatori hanno raccolto e donato 1.500 euro a Fondazione ADMO Lombardia ETS, per sostenere le attività di sensibilizzazione sul territorio.

E non finisce qui: a breve verrà organizzato un evento di reclutamento aperto a tutti coloro che vogliono dare una possibilità in più alla vita di qualcun altro.