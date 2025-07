“Sport per tutti”: premiate a Varese le società che fanno dello sport uno strumento di inclusione sociale

Lo sport unisce, coinvolge e premia. A dimostrarlo sono le numerose realtà sportive varesine che, durante la stagione 2024/25, hanno aderito alla nuova iniziativa “Sport per tutti”, promossa dal Comune di Varese.



Un progetto pensato per offrire accesso gratuito ai corsi sportivi ai nuclei familiari in difficoltà economica, grazie alla collaborazione delle associazioni e società sportive della città. Queste ultime, in cambio, hanno potuto beneficiare di riduzioni sulle tariffe per l’utilizzo degli impianti in concessione.

Galleria fotografica I premiati di “Sport per tutti” a Varese 4 di 13

«Varese è città dello sport – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – e lo sport è anche un potente collante sociale, in grado di abbattere barriere, promuovendo la coesione. Il successo di questa iniziativa ne è la prova, con le principali realtà del mondo sportivo varesino che hanno aderito al progetto, permettendo a circa 150 giovani e giovanissimi atleti di poter avere uguale accesso al mondo dello sport».

«Quando abbiamo dato il via a questo progetto non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato accolto con favore – ha aggiunto l’assessore allo Sport – Noi abbiamo messo a sistema e favorito ulteriormente quanto alcune realtà mettevano già in pratica. Inclusione, rispetto, solidarietà, lealtà: sono questi i valori dello sport. Valori che queste società e associazioni sportive hanno pienamente messo in atto aderendo all’iniziativa, dimostrando che lo sport è anche uno strumento di crescita personale e sociale, con la capacità di creare una comunità più coesa e giusta».

Con questa iniziativa, le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro hanno potuto iscrivere bambini e ragazzi a corsi sportivi scegliendo tra una vasta gamma di discipline. Le società partecipanti, in base al numero di iscrizioni gratuite concesse, hanno ricevuto agevolazioni sull’uso degli impianti comunali. Un modello virtuoso che coniuga sport, inclusione e solidarietà, destinato a consolidarsi nei prossimi anni.

«È la prima edizione di un progetto che proseguirà anche nei prossimi anni – ha sottolineato Luca Battistella, presidente della Commissione Sport e Politiche giovanili – Un’iniziativa accolta con entusiasmo non solo dal conosiglio comunale nella sua interezza, e questo mi fa onore come presidente di Commissione, e per cui devo un ringraziamento a tutti i miei colleghi, di maggioranza e di minoranza. E grazie anche alla ventina di realtà che hanno raccolto la proposta e reso evidente come il valore dello sport sia quello di favorire l’inclusione e abbattere le differenze sociali. Grazie alle realtà che hanno fatto sì che circa 150 bambini, ragazzi e giovani atleti potessero praticare il proprio sport preferito senza esclusioni. ».

Nel pomeriggio, il Comune ha voluto ringraziare pubblicamente, nella sala Matrimoni di Palazzo Estense, le realtà che hanno partecipato al progetto con impegno e generosità: ASD Basket Bosto 2016 Varese, APD Città Giardino, ASD Flyer Gym, ASD Atlas San Fermo, Polisportiva Giubiano Volley, ASD Varese Basket School, ASD Varese Academy Basketball, ASD Veramente Sportiva, ASD Varese Young Eagles, ASD Rugby Varese, ASD SkillGym, ASD Pallacanestro Bizzozero, ASD Orma, ASD PGS Folgore Bosto, ASD Canottieri Varese, ASD Accademia Varese, USD Calcio Bosto.