“Stand up for Palestine”: a Materia la parola alle ONG

Lunedì 7 luglio alle ore 21.00 Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) ospiterà “Il pane e le rose – Stand up for Palestine”, un incontro pubblico pensato per portare l’attenzione su quanto accade a Gaza e per affermare, con forza e chiarezza, un no alla violenza.

Sarà un momento di riflessione condivisa attorno a temi fondamentali e universali: il diritto alla vita, alla dignità e alla protezione dei civili nei contesti di guerra. Un’occasione per ascoltare voci autorevoli e testimoni diretti dell’impegno umanitario nei territori colpiti da conflitti e ingiustizie.

A intervenire saranno Alessandro Manno per Emergency, Aldo Velardi per Soleterre e Paolo Ferrara per Terre des Hommes. Tre realtà attive da anni nella difesa dei diritti umani e nell’assistenza alle popolazioni in difficoltà, che condivideranno il senso del loro lavoro quotidiano e il significato dell’essere presenti, oggi, in Palestina.