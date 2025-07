“Startup Your Ideas”: al via la seconda edizione del premio per le migliori startup innovative della Lombardia

Al via la seconda edizione del premio “Startup Your Ideas”, l’iniziativa lanciata da Confindustria Varese, insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori, per stimolare intuizioni d’impresa e fornire agli startupper esperienze e occasioni di networking per concretizzare i propri progetti. Il concorso si rivolge a tutte le startup della Lombardia e vuole premiare le migliori idee imprenditoriali maggiormente innovative e tecnologiche. Le aziende potranno candidarsi e partecipare al contest compilando il form online entro domenica 28 settembre 2025.

«La scelta di riproporre anche per quest’anno un’edizione del concorso è la dimostrazione dell’impegno attivo che, come Movimento, stiamo portando avanti nella costruzione e nello sviluppo di un ecosistema dell’innovazione – afferma Pietro Conti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese -. Promuoviamo connessioni tra startup e aziende già avviate o storiche, puntando sull’implementazione dell’intelligenza artificiale e di processi di Open Innovation all’interno delle aziende. Un impegno che vuole rendere il territorio varesino sempre più attrattivo, puntando su capitale umano, competenze e nuovi investimenti. È anche da iniziative come questa che passa la costruzione della #Varese2050».

A rivestire un ruolo strategico nello sviluppo di idee d’impresa sono sempre di più le Università, promotrici di intuizioni innovative di giovani talenti. «Gli atenei, oggi più che mai, svolgono un compito fondamentale nel formare gli imprenditori del futuro: è all’interno delle aule e dei laboratori che si accende la scintilla dell’innovazione – dichiara Roberto Grassi, Vicepresidente dell’Università LIUC di Castellanza, Presidente della Grassi Società Benefit Spa e componente della commissione di valutazione del premio -. Proprio lì, dove si incontrano conoscenze teoriche e applicazioni pratiche, nascono idee originali, visioni nuove e soluzioni concrete ai bisogni della società, dei consumatori e del mercato. Idee che, se accompagnate e sostenute nel modo giusto, possono trasformarsi in vere e proprie startup, fino a trasformarsi in aziende capaci di generare valore, occupazione e sviluppo».

A valutare le candidature sarà una commissione composta da esponenti del mondo imprenditoriale, rappresentanti dei Giovani Imprenditori, della Piccola Industria e della struttura operativa di Confindustria Varese. Tra i componenti, anche Luca Spada, Fondatore e Presidente di Eolo, che, dopo aver notato una startup nella scorsa edizione del contest, ha deciso di supportare concretamente questa nuova impresa: «L’edizione 2024 del premio ha dato visibilità a numerose realtà del territorio, alcune nate da team giovanissimi e ricchi di entusiasmo. Tra queste, mi ha colpito in particolare FloFleet, un progetto ideato da tre amici con l’obiettivo di sviluppare dirigibili elettrici per il monitoraggio ambientale. Ho deciso di sostenerlo con un investimento attraverso la mia holding SkyLink Spa. Credo fortemente che iniziative come questa possano rappresentare un trampolino di lancio per idee di valore e sono impaziente di scoprire le novità della prossima edizione».

IL CONCORSO

CHI PUÒ PARTECIPARE

Al Premio “Startup Your Ideas” possono partecipare le startup innovative regolarmente iscritte nell’elenco speciale delle Camere di Commercio, con sede legale e/o operativa nella Regione Lombardia senza limiti di età e settore. La partecipazione è gratuita e la stessa non determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese. Le startup innovative possono candidarsi compilando il form online entro domenica 28 settembre 2025.

PREMIAZIONE

La Commissione responsabile dell’organizzazione del premio “Startup your ideas” selezionerà tra i progetti presentati dalle startup innovative candidate quelli più meritevoli e rilevanti decretandone il vincitore sulla base di 6 criteri di valutazione:

1. competenze e composizione del team;

2. stadio di sviluppo dell’idea, del prodotto e del servizio;

3. grado di innovazione dell’idea, del prodotto e del servizio in termini di settore o di processo;

4. scalabilità dell’idea, del servizio e del prodotto;

5. contesto competitivo e posizionamento;

6. trend del settore di appartenenza.

COMMISSIONE VALUTAZIONE

A valutare le candidature sarà una commissione composta da:

· Pietro Conti, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese;

· Simone Sotgiu, Vicepresidente con delega Innovazione e Start up Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese;

· Andrea Bonfanti, Presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese;

· Luca Spada, Presidente CdA della Eolo Spa di Busto Arsizio;

· Roberto Grassi, Vicepresidente dell’Università LIUC e Presidente della Grassi Società Benefit Spa;

· Paola Margnini, Coordinatore Progetti Strategici e Responsabile Centro studi di Confindustria Varese;

· Virginia Delodovici, Project Manager Progetto “Startup Your Ideas” e Professional Area Digitalizzazione di Confindustria Varese;

· Andrea Scalvi, Project Manager Progetto “Startup Your Ideas” e Professional Area Finanza e Credito di Confindustria Varese.

IL PREMIO

Alla startup vincitrice verrà data la possibilità di partecipare, con un riconoscimento di 5.000 euro, ad una delle missioni previste nell’ambito di “Open Mind Tour”, il ciclo di viaggi e incontri organizzati da Confindustria Varese, Confindustria Bergamo e Confindustria Emilia Area Centro per accompagnare le imprese alla scoperta degli ecosistemi più innovativi e tecnologici in Italia, Europa e nel mondo.

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile contattare i project manager del progetto “Startup Your Ideas” Virginia Delodovici (e-mail: virginia.delodovici@confindustriavarese.it) o Andrea Scalvi (e-mail: andrea.scalvi@confindustriavarese.it).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento.