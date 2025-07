Storia, spettacolo e grande partecipazione: si corre il Rally delle Valli Ossolane numero 61

L’organizzazione giudicata di ottimo livello, la lunga storia alle spalle – siamo alla 61a edizione – e l’inserimento nel calendario del TIR (Trofeo Italiano Rally) oltre che nella Coppa Italia di Zona1 sono gli ingredienti che hanno portato il Rally delle Valli Ossolane ad avere una lista partenti davvero notevole per qualità ma anche per quantità.

Sono ben 129 gli equipaggi iscritti alla gara piemontese in programma tra venerdì 18 e sabato 19 luglio, con due vetture di classe WRC Plus e soprattutto ben 32 di categoria Rally2 a conferma del livello sportivo e tecnico espresso da questo “Valli Ossolane”. Se Stefano Zambon e Guido Zanazio porteranno in strada le due Citroen C3 della serie mondiale, la lotta per la classifica comprenderà numerosi piloti di alto profilo.

Su tutti c’è il “solito” Davide Caffoni (foto in alto), pilota locale per nove volte sul trono della Valdossola: questa volta Caffoni sarà affiancato da Mauro Grossi e gareggerà con la Skoda Fabia RS contraddistinta dal numero 8. Prima di lui scatteranno nell’ordine Corrado Pinzano, Simone Miele, Alessandro Re, Ivan Carmellino, Mattia Pizio, Stefano Liburdi, Elwis Chentre, tutti su Skoda, e forse l’unico rammarico è che di fatto il costruttore ceco è l’unico rappresentato ai massimi livelli.

Tra le auto a due ruote motrici spicca una presenza molto interessante, quella del malnatese Giò Dipalma (insieme a Roberto Mometti) su Renault Clio, pronto a sfidare le nuove Lancia Ypsilon dei vari Gabriel Di Pietro e Nicolò Ardizzone.

IL PROGRAMMA

Venerdì 18 sono previste le verifiche sportive e tecniche mentre sabato 19 si entrerà nel vivo con lo shakedown (le prove delle vetture per stabilire il migliore assetto gara) dalle 8,30 alle 13,30 a Trontano. La partenza è prevista alle 16,31 a Baveno in piazza IV Novembre. Tre le prove speciali del sabato: le prime due sui 24 chilometri della “Cannobbina”, il secondo dei quali con fanaliere accese, la terza (“Zinox Laser – Druogno”) dalle 22,10 che si consumerà in appena 1600 metri spettacolari.

Domenica le auto andranno all’assistenza di Piedimulera prima di partire per le cinque prove speciali della giornata. Al mattino sono previste la “Fomarco” (4,4 Km) e la “Crodo” (9,5) ripetute poi nel secondo giro all’interno del quale ci sarà anche la “Domobianca365” che concluderà le percorrenze su tratti cronometrati. L’arrivo è previsto infine alle 18 a Domodossola con podio allestito in piazza S. Maria della Neve.