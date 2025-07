Storie di cortile, i Sulutumana in concerto al Castello di Masnago

Venerdì 11 luglio alle 21, nel cortile del Castello di Masnago, con ingresso da via Monguelfo, il Comune di Varese propone un nuovo appuntamento con la rassegna “Storie di Cortile”.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il gruppo napoletano “Musica da ripostiglio”, quest’anno sarà la volta dei “Sulutumana”.

Il gruppo, originario di Canzo nel comasco, deve il suo nome all’espressione dialettale sul’utumana, in italiano sul divano.

Il loro ricco repertorio, fatto di canzoni che raccontano episodi di vita quotidiana, attinge musicalmente dalla tradizione dei cantautori e della musica folk e popolare.

Il concerto attingerà dal ricco repertorio del gruppo, che ha al suo attivo ben tredici album, diversi singoli e canzoni inserite in raccolte e compilation.

L’ingresso sarà, come sempre per questi appuntamenti, libero e gratuito, senza alcun bisogno di prenotazione.

Le auto possono essere parcheggiate in via Monguelfo, salendo poi al Castello attraversando il parco Mantegazza.