Sul Varesotto un fine settimana di bel tempo ma è possibile qualche temporale sulle Prealpi

Sole, temperature piacevoli e cielo azzurro, anche se non si può escludere qualche temporale. L’anticiclone atlantico esteso alle Isole Britanniche spinge ancora correnti più asciutte verso il Nord Italia. Nel fine settimana, però, un vortice depressionario sulla Germania porterà aria più instabile verso le Alpi favorendo qualche temporale. Le temperature si mantengono nella norma stagionale ma potrebbero tornare a salire nella prossima settimana.

Vediamo dunque le previsioni del Centro geofisico prealpino per il weekend:

Venerdì 11 luglio – Soleggiato con nuvole cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi con possibile formazione di un temporale serale isolato su Alpi e Prealpi; altrove asciutto.

Sabato 12 luglio – Soleggiato, al mattino qualche nuvola irregolare in dissoluzione e nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con qualche temporale su Alpi e Prealpi.

Domenica 13 luglio – Abbastanza soleggiato. Al mattino nuvolosità variabile e qualche rovescio isolato. Via via nuvole cumuliformi sui rilievi con qualche temporale pomeridiano. Rasserenamento in serata.

Tendenza: Lunedì 14 luglio: soleggiato e caldo con qualche temporale su Alpi e Prealpi, più probabile nelle ore centrali della giornata. Massime 28/30°C. Martedì 15 luglio: bel tempo, temperature massime in ulteriore rialzo tra 30 e 33°C