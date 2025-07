Svelate le medaglie di Milano Cortina 2026: “Simbolo di un sogno condiviso”

Due atlete leggendarie, due mondi sportivi che si incontrano e un simbolo destinato a entrare nella storia. Sono state presentate oggi, a Palazzo Balbi – sede della Regione Veneto – le medaglie ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, alla presenza di Federica Pellegrini e Francesca Porcellato, icone dello sport italiano.

Le medaglie come racconto di un Paese

Disegnate per unire due metà – l’Olimpico e il Paralimpico, Milano e Cortina, l’individualità e il collettivo – le medaglie rappresentano «il battito del cuore italiano», come le ha definite Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Con lui, presenti all’evento anche il presidente del Veneto Luca Zaia, il CEO Andrea Varnier, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello del CIP Marco Giunio De Sanctis.

«Le medaglie raccontano fatica, dedizione e il lavoro silenzioso di chi rende possibile questo sogno» – ha detto Zaia – «Milano Cortina 2026 sarà un’occasione per l’intero Paese: non solo sport, ma anche infrastrutture, accoglienza, promozione e occupazione. Le medaglie sono solo l’inizio».

Un design che unisce forme, materiali e valori

Essenziali, simboliche, sostenibili. Le medaglie sono realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con materiali e tecnologie all’avanguardia: argento 999 con placcatura in oro per le medaglie d’oro (506 g), argento puro per quelle d’argento (500 g) e rame per quelle di bronzo (420 g). Tutte misurano 80 mm di diametro per 10 mm di spessore e saranno consegnate all’interno di contenitori creati da Versalis (Eni), partner ufficiale anche nella realizzazione delle torce olimpiche e paralimpiche.

«Ogni medaglia è un racconto inciso nel metallo – ha dichiarato Malagò –. Un tributo alla fatica degli atleti e allo spirito di un Paese che sa sognare e realizzare insieme».

Pellegrini e Porcellato: due storie che valgono più di un podio

A presentare le medaglie due simboli dello sport italiano: Federica Pellegrini, 2 volte medagliata olimpica e 11 volte iridata, e Francesca Porcellato, pluricampionessa paralimpica con 14 medaglie ai Giochi tra atletica, sci di fondo e handbike. Due carriere straordinarie, legate dal filo della passione, della tenacia e del messaggio che lo sport può unire mondi diversi sotto gli stessi colori.

I numeri delle medaglie

Giochi Olimpici : 245 ori, 245 argenti, 245 bronzi

Giochi Paralimpici : 137 ori, 137 argenti, 137 bronzi

Totale: 1.146 medaglie

Il design delle medaglie, ispirato al concetto di “Spirito Italiano”, è stato ideato dal team creativo di Milano Cortina 2026, guidato da Raffaella Paniè, e rappresenta un tributo alla forza delle differenze, unite in un simbolo comune.