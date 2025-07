Temporale su Milano Malpensa, voli “in coda” in attesa dell’atterraggio

Il violento temporale abbattutosi sulla zona del Varesotto e dell’Alto Milanese nel tardo pomeriggio di oggi, 7 luglio, ha comportato anche alcuni disagi ai voli in arrivo, con ritardi di alcune decine di minuti (la foto d’apertura è d’archivio).

Così ad esempio il volo British Airways da Londra, già allineato per l’atterraggio, ha dovuto riprendere quota e attendere il passaggio della perturbazione con una serie di virate (holding) sopra il Novarese e la Lomellina.

Il volo Emirates della sera da Dubai è riuscito a rispettare il tempo di arrivo previsto, pur avendo effettuato un paio di virate sul Pavese per attendere l’autorizzazione all’atterraggio.

Analoghe manovre e qualche ritardo per i voli FlyOne da Yerevan e di Oman Air da Muscat (atterrato con +25 sull’orario previsto), un Wizzair da Chisinau.

Il tracciato del British Airways che ha atteso per quasi 40 minuti l’atterraggio

Ovviamente il temporale ha comportato ritardi già in questa fase ad alcuni voli in partenza, come un Sas per Oslo, un Vueling per Barcellona, un Ryanair per Alghero.

La perturbazione era prevista ed era stata diramata anche una “allerta arancione”.

Una seconda fase, dalle 20.30, ha visto deviati a Linate un volo British Airways e un Eurowings da Dusseldorf, mentre altri aerei (compreso un Neos da Roma Fiumicino) hanno fatto holding tra il Pavese e l’Alessandrino.

E anche qui si sono bloccati i decolli.

Nella fase fino alle 22 circa ci sono stati alcuni ritardi consistenti, come il volo Qatar Airways da Doha atterrato con quaranta minuti sull’orario previsto o un volo dal Lussemburgo con turboelica Dash 8 giunto con un’ora sulla tabella dopo una fase di holding sopra l’Appellino ligure-piemontese. Un volo Tap da Lisbona è stato deviato su Bologna.