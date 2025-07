Tentativo di truffa ad Azzate: finti carabinieri cercano di raggirare un anziano

Un nuovo tentativo di truffa telefonica, purtroppo già noto alle forze dell’ordine, ha avuto luogo oggi, mercoledì 16 luglio, ai danni di un anziano residente ad Azzate. Intorno alle 11:00, l’uomo ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è spacciato per carabiniere della stazione di Varese. Il falso militare gli ha comunicato che la targa della sua auto risultava clonata e coinvolta in un furto avvenuto presso una gioielleria.

I truffatori, con tono deciso, hanno insistito affinché l’anziano si recasse urgentemente a Varese, in via Aurelio Saffi, per firmare una denuncia. L’uomo ha risposto che non poteva uscire a causa delle sue difficoltà a guidare, ma i malintenzionati non hanno desistito. Hanno quindi richiesto il numero del giovane che lo assiste in casa, cercando di convincerlo a firmare la denuncia al posto dell’anziano.

I truffatori, vedendo che l’anziano non si lasciava convincere, hanno minacciato di recarsi direttamente a casa sua per “verificare” la presenza di soldi o gioielli che potessero corrispondere a quelli rubati durante il furto alla gioielleria. L’anziano ha rifiutato categoricamente, rispondendo che non sarebbe uscito. Nel frattempo, il giovane che lo assiste è riuscito a mettersi in contatto con la figlia, che ha immediatamente allertato i carabinieri.

I carabinieri di Varese hanno confermato, come riporta la figlia dell’anziano, che il modus operandi descritto è stato già segnalato in altre situazioni simili. Le forze dell’ordine invitano tutti i cittadini a non rispondere a telefonate sospette e, in caso di dubbi, a chiamare immediatamente la polizia.

La figlia, visibilmente preoccupata per quanto accaduto, ha voluto lanciare un appello alla comunità: “Oggi siamo stati fortunati, ma spesso gli anziani sono i più vulnerabili a queste truffe. È fondamentale restare vigili e proteggere i nostri cari”.