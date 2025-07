Terzo mercoledì di cammino a Materia: alla scoperta dell’anello a nord ovest di Sant’Alessandro

Una camminata leggera, ma piena di suggestioni. Un percorso ad anello che si snoda lungo i sentieri e le sterrate a Nord Ovest di Sant’Alessandro, tra natura, memorie del territorio e viste che sorprendono.

Mercoledì 16 luglio, con partenza alle 18:00 da Materia, torna un nuovo appuntamento con le passeggiate serali guidate questa volta da Carlo Colli, perfette per scoprire il territorio, nuove aree e luoghi simbolici con un passo lento.

Dalla via Rovera al cuore verde di Sant’Alessandro

L’itinerario inizia salendo da via Rovera, prosegue fino quasi al confine con il territorio di Brunello, dove si lascia l’asfalto per entrare in una zona sterrata facile e suggestiva.

Si attraversa la zona del Tamburino e si costeggia la Novella, da dove il sentiero scende e risale una valletta, immettendosi poi in località Marenda. Qui si segue una comoda sterrata fino alla zona della Pinera.

Da questo punto, a seconda dell’orario si potrà scegliere tra due varianti, entrambe panoramiche, che porteranno fino alla fontana della Gazzanella. Dalla fontana sarà un attimo rientrare al punto di partenza, completando l’anello attraverso il Tri Cantum e ritrovando via Rovera.

La passeggiata è adatta a tutti e gratuita, ma si raccomanda indossare scarpe comode e chiuse (niente infradito o sandali) e portare con sé dell’acqua.

Al termine della camminata, chi lo desidera potrà fermarsi nel giardino di Materia per un aperitivo in attesa dell’evento “Dalla terra al piatto“, in programma alle ore 21:00

Per accedere al servizio caffetteria è necessario essere soci di Anche Io APS. Maggiori informazioni: materiaspaziolibero.it