Tony Hadley: 45 anni di musica e stile, in concerto sotto le stelle di Villa Arconati

Certe canzoni hanno il potere di attraversare il tempo, di sedimentarsi nella memoria collettiva e accendersi improvvisamente, come se non fossero mai andate via. Accade con True, con Gold, con Through the Barricades. Accade con Tony Hadley. Per rivivere queste, e molte altre, emozioni l’appuntamento è fissato per domenica 13 luglio, quando l’ex frontman degli Spandau Ballet inaugurerà il suo tour italiano all’interno della straordinaria cornice di Villa Arconati a Bollate. Un parco seicentesco che non è solo uno spazio scenico, ma parte integrante del concerto: elegante, classico, silenziosamente maestoso. Il luogo perfetto per lasciarsi cullare dalla voce calda e potente di un’icona della musica internazionale.

Foto sopra di Raffaele Della Pace

Una carriera da 45 giri

Il tour si chiama “Tony Hadley 45” – numero che evoca tanto i vinili da collezione quanto gli anni di carriera sulle spalle. Non si tratta solo di una celebrazione nostalgica: è un ponte tra ieri e oggi, tra il pop elegante degli anni ’80 e le sonorità più mature e raffinate della carriera solista di Hadley. A fianco a lui ci sarà ancora una volta la Fabulous TH Band, una formazione affiatata che accompagna l’artista da anni nei palchi più prestigiosi d’Europa.

«Ogni volta che torno in Italia è come tornare a casa – ha dichiarato Hadley in una recente intervista – Il pubblico italiano ha un calore che non si dimentica». E forse non è un caso che proprio qui abbia scelto di dare il via a questo nuovo capitolo.

Il programma: tra hit e swing

La scaletta mescolerà grandi classici e nuovi arrangiamenti. Oltre ai brani storici degli Spandau Ballet, ci sarà spazio per incursioni swing e per i brani scritti negli ultimi anni, che testimoniano una vena artistica mai sopita. Hadley non si limita a “riproporre” il passato: lo rilegge, lo modella con quella voce profonda che negli anni si è fatta più calda, quasi da crooner, capace di passare dalla nostalgia al romanticismo, dalla forza al sussurro.

Chi ha assistito a un suo live sa che Hadley non fa solo un concerto: racconta storie, gioca con il pubblico, dialogandoci.

Un evento che vale il viaggio Villa Arconati è già da anni uno dei cuori pulsanti dell’estate musicale lombarda. Ma con Hadley l’asticella si alza ulteriormente: il gusto di un tempo che ritorna, la raffinatezza di un’epoca in cui il pop era anche stile, melodia, emozione. L’evento si inserisce nel cartellone del Festival di Villa Arconati, curato come sempre con attenzione al dialogo tra musica e luoghi. Chi ama la musica dal vivo sa quanto conti il contesto. E ascoltare Through the Barricades con il cielo che si sfuma sul parco, con le luci dorate della villa a fare da sfondo, promett più di un semplice concerto. Promette una serata da ricordare.

Informazioni utili

Quando: Domenica 13 luglio 2025, ore 21:00

Dove: Villa Arconati, Bollate (MI)

Biglietti: Primo settore: € 40 (+ prevendita) Secondo settore: € 37 (+ prevendita)

In vendita su gruppopromomusic.it e presso i principali circuiti online

Parcheggio disponibile in loco – consigliato l’arrivo con un po’ d’anticipo