Torna la Festa Agricola a Caronno Varesino: quattro giorni di divertimento per tutta la famiglia

La 7ª Festa Agricola di Caronno Varesino porta in scena tradizione e gastronomia con tanti eventi imperdibili dal 28 al 31 agosto

Dal 28 al 31 agosto, Caronno Varesino si trasforma in un palcoscenico di cultura agricola con la 7ª Festa Agricola. Quattro giorni di eventi, musica, gastronomia e attività per tutta la famiglia, organizzati dalla Pro Loco di Caronno Varesino.

Ogni sera, dalle 19:00, gli stand gastronomici offrono piatti tipici con l’immancabile specialità delle costine allo spiedo, insieme a tante altre prelibatezze. Il programma si arricchisce di numerose attività per tutte le età: musica, spettacoli, laboratori e attività incentrate sulla tradizione agricola e rurale.

I principali appuntamenti della festa

Giovedì 28 agosto

19:00 Apertura degli stand gastronomici

21:00 “La Web Radio di Morazzone” e serata di ballo con Music & Mor

Venerdì 29 agosto

19:00 Apertura degli stand gastronomici

21:00 Spettacolo equestre a cura della Contea Baraggia, con il “Feroli Daniele e Max Pinci”

Sabato 30 agosto

15:00 Laboratorio per bambini

19:00 Apertura degli stand gastronomici

21:00 Spettacolo equestre a cura della Contea Baraggia, e ballo con l’Orchestra “ASD Free to Dance”

Domenica 31 agosto

8:30 Ritrovo trattori con esposizione

10:15 Benedizione dei trattori

15:00 “Tutti nel Far West” – animazione e giochi a tema

Dalle 16:00 alle 24:00 Agricoltura Country Dance con la partecipazione di esperti di danza

Inoltre, per i bambini, sono previsti laboratori divertenti e didattici, come il “Percorso per Bambini”, la “Tostatura manuale del grano”, il “Riuso e Riciclo”, e tanto altro, a cura del progetto “Ascuoladifattoria“.

Luogo: Campi di Via Marconi, Caronno Varesino

Date: 28, 29, 30, 31 agosto

Orari: A partire dalle 19:00 per gli stand gastronomici, dalle 08:30 per il ritrovo dei trattori

Organizzazione: Pro Loco Caronno Varesino