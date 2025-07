Torna la grande musica a Villa Cagnola, appuntamento a Gazzada Schianno venerdì 11 luglio

L’aria d’estate si fa musica tra le colonne e i giardini di Villa Cagnola. Venerdì 11 luglio 2025, a Gazzada Schianno, torna una delle serate più attese della stagione: “Musica in Villa” accende il suo secondo appuntamento con il ritmo travolgente della Simply Bop Big Band.

Chi è già stato a Villa Cagnola sa cosa significa vivere un concerto qui. Non è solo questione di ascolto, ma di atmosfera. Il porticato della villa, elegante e sorprendentemente acustico, accoglie il pubblico in un abbraccio intimo e ricco di fascino. Il verde del parco storico, il profumo dell’estate e il cielo che si spegne lentamente sopra le luci della villa fanno da cornice a un’esperienza che sa di bellezza e cultura.

Quella dell’11 luglio sarà una serata dedicata al grande jazz americano: Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Cole Porter… nomi che risuonano come poesia per gli appassionati del genere. La Simply Bop Big Band (Mauro Brunini direttore artistico e tromba) porterà in scena il meglio del repertorio swing con tutta la potenza di un ensemble completo: sezione fiati, ritmo incalzante, eleganza nelle esecuzioni. Un viaggio musicale coinvolgente, anche per chi non è un esperto, ma semplicemente vuole lasciarsi trasportare.

Prima del concerto, dalle 18:00, sarà attivo il bar della villa per un aperitivo rilassato, perfetto per godersi il tramonto tra chiacchiere e atmosfera conviviale. E per chi desidera prolungare l’esperienza, ci sono convenzioni turistiche con sconti su soggiorni e ristoranti locali: un’occasione per vivere una piccola vacanza a due passi da casa.

“Musica in Villa” non è solo una rassegna musicale: è un invito a rallentare, ad ascoltare, a respirare cultura in un luogo che trasmette storia e quiete. E il concerto dell’11 luglio promette di essere uno dei momenti più brillanti di questa 48ª edizione.

Se ami il jazz o semplicemente desideri passare una serata speciale in un contesto unico, segna la data: venerdì 11 luglio, ore 21:00, Villa Cagnola. La musica ti aspetta.