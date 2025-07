Tradate, quattro serate di “Picnic sotto le stelle cadenti” al Parco Pineta

Atmosfera magica e musica dal vivo per ammirare le Perseidi dall’8 all’11 agosto

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tradatese: i “Picnic sotto le stelle cadenti” organizzati dal Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate. Dal 8 all’11 agosto (ore 20), il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate si trasforma in un osservatorio naturale per assistere al passaggio delle Perseidi, tra musica dal vivo, poesia e momenti di osservazione guidata del cielo.

Quattro serate, quattro atmosfere

Ogni appuntamento avrà una colonna sonora differente: si passerà dalle sonorità etniche alla musica celtica, fino a una serata dedicata a parole e poesia. Gli spettacoli si terranno nell’area del parco lontana dall’inquinamento luminoso, ideale per ammirare le scie luminose e vivere un’esperienza a contatto con la natura.

Gli ospiti saranno accompagnati dallo staff di AstroNatura, che guiderà le osservazioni astronomiche con telescopi puntati sui principali oggetti celesti. In caso di cielo coperto, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo immersivo nell’EcoPlanetario.

Il programma

Venerdì 8 agosto – “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica etnica”

Con Flavio Minardo, Francesco Mantero e Cinzia Bavelloni

Sabato 9 agosto – “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica celtica”

Con Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra

Domenica 10 agosto – “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica celtica”

Con Harpbeat Orchestra

Lunedì 11 agosto – “Picnic sotto le stelle cadenti… con musica e poesia”

Con Cristiano Paspo Stella, Roberto Sala e Anna Lamberti Bocconi

Informazioni utili

L’accesso al parco è previsto dalle 20.00 alle 20.45. È obbligatoria la prenotazione online sul sito www.centrodidatticoscientifico.it/eventi.

Costi di ingresso:

15 € intero

10 € ridotto (minori di 14 anni)

gratuito per minori di 4 anni e persone con disabilità

Si consiglia di portare telo, cestino da picnic, repellente antizanzare e abbigliamento comodo.

Dove trovare informazioni

Per aggiornamenti su eventuali variazioni dovute al meteo e per prenotare: www.centrodidatticoscientifico.it