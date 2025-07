Tragedia sui binari a Novate Milanese: un morto, circolazione ferroviaria interrotta tra Milano e Saronno

Un uomo ha perso la vita questa mattina, lunedì 15 luglio, in un grave incidente ferroviario avvenuto a Novate Milanese, nel Milanese. L’allarme è scattato alle 10.12 in viale Piave, dove i soccorsi sono intervenuti per un investimento sui binari. La circolazione dei treni sulla tratta interessata è stata interrotta per consentire l’intervento delle autorità e dei soccorritori.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo – età e identità non sono state rese note – è morto sul colpo: i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso.

I sanitari hanno invece assistito altre due persone, passeggeri del treno che non sono stati direttamente coinvolti nel sinistro ma che hanno avuto bisogno di supporto. In entrambi i casi comunque non è stato necessario il trasporto in ospedale, come sottolineano fonti sanitarie.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia ferroviaria regionale, giunta sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Rho e ai Vigili del Fuoco di Milano. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due ambulanze e l’auto medica.

Treni fermi sulla linea

La circolazione ferroviaria sulla tratta che attraversa Novate Milanese è stata interrotta per permettere i rilievi del caso e garantire la sicurezza delle operazioni. Non sono ancora note le tempistiche per il ripristino del servizio.

Il treno coinvolto nell’incidente è il treno 329 (Milano Cadorna 09:57 – Malpensa Aeroporto T1 10:34). La mobilità dei treni in mattinata presenta disagi su diverse linee, regionali e suburbane del passante.

La circolazione della direttrice Varese – Saronno – Milano è interrotta tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno. Bloccata anche la Laveno – Varese – Saronno – Milano, la linea RegioExpress RE1. Critica la situazione anche sull’Asso – Milano, sulla linea Regionale R16. Interrotta anche la Novara – Saronno – Milano, sulla Regionale R27.

Interrotta anche la Saronno – Milano Passante – Lodi, linea Suburbana S1. Così come la Saronno – Milano Bovisa – Milano Cadorna, ovvero la linea Suburbana S3. E ancora la Melegnano – Milano Passante – Milano Bovisa – Cormano, la linea Suburbana S12. Difficoltà anche sulla Pavia – Milano Passante – Milano Bovisa, la Suburbana S13.

(immagine di repertorio)