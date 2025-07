Tragedia sull’A4: l’addio di Rocco Longobardi ai designer di Barbie Mario Paglino e Gianni Grossi

Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo dello spettacolo e del design: Mario Paglino e Gianni Grossi, fondatori dell’atelier Magia 2000 e noti designer di Barbie a livello internazionale, sono tra le quattro vittime dell’incidente provocato da un’auto contromano sull’Autostrada A4 Torino-Milano.

Con le loro creazioni, capaci di trasformare la celebre bambola in autentiche opere d’arte, hanno saputo raccontare la moda, la storia e l’immaginazione con uno stile unico, diventando un punto di riferimento per collezionisti e appassionati in tutto il mondo.

Paglino e Grossi hanno fondato Magia 2000 alla fine degli anni Novanta, portando la personalizzazione delle Barbie a un livello mai visto prima: bambole vestite come dive del cinema, icone della moda e figure storiche. I loro pezzi sono entrati nelle collezioni di appassionati e musei, facendosi conoscere ben oltre i confini nazionali.

In queste ore, amici e colleghi del settore stanno condividendo ricordi e messaggi di cordoglio. Tra questi spicca la lettera scritta da Rocco Longobardi, titolare del salone di bellezza My Way 9.9 e assessore a Gallarate, che con i due creativi aveva instaurato un rapporto personale e professionale durato oltre dieci anni.

La lettera di Longobardi

Ci sono incontri che non si dimenticano.

Ci sono persone che, con la loro eleganza, la loro creatività e il loro cuore gentile, entrano nella tua vita con delicatezza… e poi restano per sempre.

Mario Paglino e Gianni Grossi erano così.

Due artisti visionari, due menti raffinate e libere che, con Magia2000, hanno portato nel mondo la bellezza, l’immaginazione e il sogno attraverso le loro creazioni. Le loro Barbie non erano semplici bambole: erano opere d’arte, racconti in miniatura, omaggi alla femminilità, alla moda, alla storia dello spettacolo e alla libertà di espressione.

Ma oltre il talento, c’era molto di più.

C’erano due amici veri.

Due uomini delicati e intensi, capaci di unire l’arte alla gentilezza. Li ho conosciuti nel 2012, quando ospitammo le loro creazioni all’interno del mio salone My Way 9.9, per una mostra intitolata “Barbie diventa diva e si mette in mostra”. Fu l’inizio di qualcosa di speciale: non solo un evento, ma un incontro di anime affini.

Da quel momento abbiamo condiviso emozioni, sogni e anche affetti.

Sono venuti a teatro a vedere mio figlio danzare, emozionandosi con me.

I meravigliosi abiti esposti nella mia attività portano la loro firma e la loro magia, frutto di mani sapienti e di un’estetica fuori dal tempo.

Oggi la notizia della loro tragica scomparsa ci lascia sgomenti.

Due vite spezzate in un attimo, ma impossibili da dimenticare.

A me resta il ricordo di un sorriso gentile, di uno sguardo complice, della passione autentica per l’arte e per la vita.

Resta la gratitudine per averli conosciuti, per aver condiviso con loro pezzi importanti del mio percorso personale e professionale.

Resta la magia, quella vera, che hanno lasciato nel cuore di chi li ha incontrati.

A voi, Mario e Gianni, un abbraccio che va oltre le parole.

Che la bellezza che avete creato continui a brillare nel mondo, così come avete brillato voi.

Rocco Longobardi

Titolare di My Way 9.9

I funerali si terranno venerdì 1° agosto alle 10.30, nella basilica di San Gaudenzio a Novara.