Travedona e Arcisate, il luglio solidale di CUAMM Medici con l’Africa

Luglio sarà un mese di grande attività per l’associazione Medici con l’Africa CUAMM Varese, che parteciperà a due tra gli eventi più attesi dell’estate nel Varesotto per raccogliere fondi destinati alla formazione di infermieri e ostetriche presso l’ospedale di Wolisso, in Etiopia.

5 luglio: CUAMM al Music Street Festival “Tacalaspina”

Il primo appuntamento è per sabato 5 luglio a Travedona Monate, dove CUAMM sarà tra i protagonisti del Music Street Festival “Tacalaspina“, una delle feste più amate e partecipate del territorio. Una serata ricca di musica, laboratori per bambini, birra e decine di stand tra cui quello del gruppo varesino, pronto a raccontare il proprio progetto e coinvolgere i partecipanti in un gesto di solidarietà concreta.

12-13 luglio: CUAMM alla Lagozza di Arcisate

Il weekend successivo, sabato 12 e domenica 13 luglio, CUAMM sarà presente all’area feste alla Lagozza di Arcisate per un fine settimana tra musica, buon cibo, pesca di beneficenza e laboratori. Domenica alle 11 sarà celebrata una Messa speciale da don Dante Carraro, (nella foto in una visita a Wolisso) direttore di CUAMM, momento particolarmente significativo per i volontari e la comunità locale.

L’iniziativa è resa possibile grazie al prezioso supporto degli Alpini e della Pro Loco di Arcisate, che con il loro impegno rendono ogni anno possibile questa festa.

Insieme per la salute

Il ricavato delle attività sosterrà la missione del CUAMM in Etiopia, dove l’ospedale di Wolisso rappresenta un punto di riferimento essenziale per la formazione e l’assistenza sanitaria. Il direttivo del gruppo lancia anche un appello: «Chiunque voglia dare una mano sarà il benvenuto. Insieme si lavora meglio!».