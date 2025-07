Tre morti e due feriti gravi: tragedia per una famiglia di Gravellona Toce sull’autostrada A1

Gravissimo incidente oggi, lunedì 15 luglio, nel tratto fiorentino dell’A1 tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna: una Fiat Panda con a bordo sei persone e un cane è stata tamponata da un Tir. Tre i morti, tutti residenti a Gravellona Toce, come confermato dalla Polizia Stradale (Foto di repertorio).

Le vittime sono un uomo del 1956, una donna del 1960 e una donna del 1986, probabilmente i nonni e la madre della bambina rimasta ferita. In gravi condizioni anche la piccola, 4 anni, e una donna alla guida, ritenuta la zia. Il cane è morto nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe fermata sulla corsia di marcia per cause da chiarire. Il camion sopraggiunto non è riuscito a evitare l’urto.