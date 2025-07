Tre sabati di beneficenza gustosa per accendere la bellezza del Sacro Monte

Il Caffè del Borducan, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Monte e il Gruppo Alpini di Varese, organizza tre serate speciali all’insegna del buon gusto e della solidarietà per sostenere il progetto della nuova illuminazione delle 14 Cappelle del Sacro Monte di Varese.

Gli appuntamenti si terranno il 19 e 26 luglio, e il 2 agosto sulla suggestiva Terrazza del Mosè, a partire dalle 19. Saranno serate semplici ma dal grande significato: piatti della tradizione, servizio informale e un piccolo contributo per una causa che riguarda tutti coloro che amano il Sacro Monte di Varese.

IL programma prevede per Sabato 19 luglio Pane e salame, Risotto al Latteria della Valtellina, Torta, vino e acqua. Per

Sabato 26 luglio Polenta e Zola oppure Polenta e Salsiccia (a cura del Gruppo Alpini), Torta, vino e acqua, mentre Sabato 2 agosto Pane e salame, Risotto alla barbabietola, Torta, vino e acqua.

La formula per partecipare è semplice e solidale:

per la cena è richiesto un contributo di soli 15 euro, a cui si aggiunge una donazione libera (minimo consigliato 10 euro): tutto il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria del Monte per finanziare il nuovo impianto di illuminazione delle Cappelle votive, patrimonio UNESCO e faro spirituale del territorio. In caso di maltempo, la serata si svolgerà al coperto.

Prenotazione consigliata: www.borducan.com, oppure tel. 0332 22 05 67 (anche via WhatsApp)