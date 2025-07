Treni fermi ad agosto, ecco gli orari dei bus sostitutivi tra Varese e Gallarate

Per quasi un mese, dal 28 luglio al 24 agosto prossimi, i lavori infrastrutturali previsti da Rete Ferroviaria Italiana comporteranno la sospensione totale della circolazione ferroviaria in alcuni tratti della provincia di Varese. Le tratte interessate sono in particolare quella tra Gallarate e Porto Ceresio e quella tra Stabio e Mvalpensa Terminal 2. come anticipato nei giorni scorsi da VareseNews.

In sostituzione, saranno quindi attivati servizi su gomma (quindi attraverso l’uso di autobus sostitutivi) predisposti da Trenord, che spiega come l’ammontare totale delle corse sarà di circa 245mila chilometri nel periodo interessato dalle sospensioni. Nella giornata di oggi – martedì 22 luglio – sono stati comunicati gli orari e le fermate delle corse sostitutive.

A QUESTO LINK LE TABELLE suddivise per le diverse linee interessate (sito di Trenord)

I tratti interessati

Sulla linea Porto Ceresio–Varese–Gallarate–Milano, i treni circoleranno soltanto tra Milano e Gallarate. Per il tratto Gallarate–Porto Ceresio sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus.

Sulla linea S5 Varese–Milano–Treviglio, i treni si limiteranno a viaggiare tra Gallarate e Milano Lambrate o Milano Porta Garibaldi Superficie. Anche in questo caso, per coprire i tratti non serviti dai treni, sarà attivo un servizio sostitutivo in autobus lungo l’asse Gallarate–Varese–Porto Ceresio e Malpensa–Gallarate–Varese–Stabio.

Disagi anche per i collegamenti transfrontalieri: sulla linea TILO S50 (Biasca–Bellinzona–Lugano–Varese–Malpensa) i treni circoleranno solo tra Stabio e la Svizzera interna (Biasca/Bellinzona). Sulla TILO S40 (Como–Mendrisio–Varese) la circolazione sarà garantita tra Stabio e Como San Giovanni. Per i collegamenti verso Malpensa e Gallarate sarà attivato un servizio sostitutivo con bus.

Interventi tra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello

Oltre ai lavori sulla rete RFI, sono previsti interventi anche sulla linea Milano Cadorna–Varese–Laveno Mombello Lago, a cura di Ferrovie Nord. In particolare, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago nelle seguenti giornate: 26-27 luglio; 3-4, 9-10, 23-24, 30-31 agosto; 6-7 settembre. Anche in questo caso, verrà attivato un servizio sostitutivo su bus.