Tripla sfida per Martinenghi ai Mondiali di nuoto

Nicolò Martinenghi, a quasi un anno dallo splendido oro olimpico con in mezzo un anno di grandi cambiamenti, è pronto a prendere parte ai Campionati del Mondo di Singapore. La sua preparazione – ricordiamo che con il 2025 è allenato a Verona da Matteo Giunta – si è concentrata su tre gare individuali nella specialità della rana: 100m, 50m e 200m.

Per Tete un’importante occasione di dimostrare ancora un volta il proprio talento e per dare una risposta decisa dopo un Sette Colli impostato come tappa di preparazione. Sarà una settimana intensa per il campione di Azzate, chiamato in vasca già domenica 27 luglio con le batterie dei 100 (ore 4 italiane). Eventuale finale lunedì 28, poi via con i 50 (martedì le batterie e mercoledì la finale) e infine, per lui un inedito, i 200 con le batterie da giovedì 31 e la finale venerdì 1 agosto. Con i molti impegni nel singolo, non è detto che ci sia posto per lui anche nelle staffette, ma nulla è stato deciso a riguardo.

L’oro olimpico è pronto a rituffarsi in vasca contro gli avversari di sempre, più agguerriti e in cerca di riscatto sul palcoscenico iridato dopo l’exploit di Martinenghi a Parigi alle Olimpiadi.

Di seguito, il programma completo degli eventi a cui parteciperà, con gli orari delle gare in ora italiana:

Domenica 27 luglio

100m rana uomini, batterie: dalle 04:00

100m rana uomini, eventuale semifinale: dalle 13:00

Lunedì 28 luglio

100m rana uomini, eventuale finale: dalle 13:00

Martedì 29 luglio

50m rana uomini, batterie: dalle 04:00

50m rana uomini, eventuale semifinale: dalle 13:00

Mercoledì 30 luglio

50m rana uomini, eventuale finale: dalle 13:00

Giovedì 31 luglio

200m rana uomini, batterie: dalle 04:00

200m rana uomini, eventuale semifinale: dalle 13:00

Venerdì 1° agosto

200m rana uomini, eventuale finale: dalle 13:00