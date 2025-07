Trovata una siringa nei giochi per bambini del parco Marinai d’Italia a Busto Arsizio

Una siringa abbandonata all’interno di un gioco per bambini in un parco pubblico di Busto Arsizio.

L’episodio è grave, e il commento pure, lapidario, di una lettrice che ha contattato la redazione di Varesenews dopo aver documentato il tutto con alcune foto scattate nell’immediatezza del ritrovamento, prima di dare l’allarme alle autorità: «Sembra di tornare negli anni Novanta, quando il parco era ritrovo dei tossici della zona».

Il fatto è avvenuto nel parco Marinai d’Italia, nella zona Sud della città fra il centro di Busto Arsizio e i quartieri di Borsano e Sacconago; un grande quadrilatero verde che si estende fra le vie Francesco Ferrer e Contardo Ferrini.

Un parco pubblico che presenta anche un’area ri-attrezzata di recente con giochi per bambini e proprio all’interno di una di queste attrazioni formate da scale, tunnel e zone gioco è stata messa la siringa, peraltro in un punto in cui i bambini per accedere al tunnel in vetroresina sono costretti a chinarsi e a toccare con le mani per terra, alla base del gioco.

La segnalazione come si accennava giunta alla polizia locale domenica 13 luglio e ha fatto sì che gli agenti eseguissero un primo sopralluogo sul posto cui è seguita la rimozione della siringa.

Lo conferma il comandante della polizia locale di Busto Arsizio Stefano Lanna. «Siamo intervenuti immediatamente. L’ufficiale di servizio ha disposto la rimozione della siringa affidata ad una ditta specializzata nello smaltimento di quel genere di rifiuti. Inoltre l’intero gioco è stato igienizzato». Secondo il comandante Lanna non vi sono state nel passato recente avvisaglie di gesti di questo genere.

«Non mi risulta vi siano recenti episodi di questo genere».