Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 1 luglio 2025

L’elenco completo:

OLGIATE OLONA: TIROCINIO come ADDETTO/A TOELETTATURA ANIMALI

Servizi di cura degli animali da compagnia di Olgiate Olona offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO della durata di 6 mesi come ADDETTA/O ALLA TOELETTATURA CANI. La/il tirocinante imparerà ad utilizzare tosatrice, forbici e phon e dovrà relazionarsi con il titolare / legale rappresentante. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo tecnico oppure professionale; età compatibile con l’apprendistato per un successivo inserimento; avere passione e dimestichezza con i cani; patente B ed automunita/o. In alternativa, si può valutare direttamente l’apprendistato se si ha un minimo di conoscenze della mansione. RIF. 13752MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO

Azienda operante nel settore metalmeccanico cerca UN/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO meccanico. La risorsa si occuperà di attività di montaggio e aggiustaggio usando il tornio tradizionale, la rettifica, il calibro e il micrometro. Necessaria patente B. Si lavora da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Contratto a tempo determinato scopo assunzione. (rif. 13746)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTE/I ALLA PROMOZIONE TELEFONICA

Società nel settore dello spettacolo con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 2 ADDETTE/I ALLA PROMOZIONE TELEFONICA. Mansioni: Gestire telefonicamente la promozione di attività didattiche (spettacoli teatrali in lingua inglese) esponendo concetti, soluzioni e proposte. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione, anche in altro settore; Diploma di maturità/Laurea in scienze umane e della comunicazione; Ottima conoscenza dei programmi Word e Excel; Buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: Contratto di lavoro a tempo pieno (9-13/14-18) e a tempo determinato 12 mesi, scopo assunzione. RIF: 13744 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTA/O AL CENTRALINO

Società nel settore dello spettacolo con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 ADDETTA/O AL CENTRALINO. Mansioni: Gestione delle chiamate in entrata, gestire 5-6 linee telefoniche contemporaneamente, registrare manualmente e in bella calligrafia eventuali messaggi. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione: Diploma di maturità; Utilizzo programmi Word e Excel; Buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: Contratto di lavoro a tempo pieno (9-13/14-18) e a tempo determinato 12 mesi, scopo assunzione. RIF: 13743 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE MACCHINARI PER LAVORAZIONE PLASTICA

Azienda di Busto Arsizio operate nel settore della lavorazione della plastica cerca n.1 OPERATORE/TRICE MACCHINARI PER LAVORAZIONE PLASTICA. In particolare la risorsa si occuperà della saldatura e stampa di sacchetti di plastica, inscatolamento e confezionamento. Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione. Si offre: contratto di lavoro full time (LUN-VEN 8/12-14/18) a tempo determinato di un anno, finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. rif. 13733 LL

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE OSS/ASA

Centro socio educativo per disabili di Busto Arsizio cerca 1 OPERATORE/TRICE OSS/ASA che si occuperà di assistenza alle persone con disabilità acquisita, supporto nelle attività di igiene, assistenza al pranzo, riordino e pulizia degli ambienti, piccole medicazioni. Requisiti richiesti: titolo di OSS/ASA o comprovata esperienza nelle mansioni; competenze digitali di base; indispensabile patente. Si offre orario part time di 21 ore da lunedì a giovedì (possibilità di incremento orario), contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di rinnovo. (rif. 13723 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: AUTISTA PATENTE CE+CQC

Azienda di trasporti di Magnago cerca N. 1 AUTISTA PATENTE CE+CQC, che si occuperà di trasporto merci e distribuzione nel territorio di Lombardia, Piemonte e Canton Ticino. REQUISITI: patente CE+CQC, preferibile esperienza di almeno 1 anno nella mansione, residenza nei limitrofi, disponibilità a trasferte. Si offre contratto a tempo determinato di 4 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 05:00-17:00 o 06:00-18:00 con possibilità di straordinari (Rif. 13714AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: OPERATORI/TRICI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Ente accreditato ai Servizi al Lavoro cerca: N. 2 OPERATORI/TRICI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, per le sedi di Castellanza e Somma Lombardo. Mansioni: Relazione con l”utenza, gestione del percorso di orientamento, scouting di opportunità lavorative e successiva rendicontazione dei servizi erogati. Requisisti: Laurea magistrale in materie umanistiche/psico-pedagogiche con un anno di esperienza nella mansione o Laurea triennale con 3 anni di esperienza. Conoscenza del pacchetto Office. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato 6-12 mesi, con orario part-time o tempo pieno, in base all”esperienza e alle disponibilità. Si valuta anche collaborazione a P. IVA. RIF: 13712 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: TECNICO DELLA PREVENZIONE IN SALUTE E SICUREZZA

Studio professionale ubicato a Legnano operante nell”ambito della salute e sicurezza sul lavoro ricerca n. 1 TECNICO DELLA PREVENZIONE IN SALUTE E SICUREZZA. La risorsa si occuperà di: predisposizione di documenti di valutazione dei rischi e DUVRI, procedure operatore, sopralluoghi presso i clienti, consulenza e assistenza alle aziende clienti in merito al D. Lgs. 81/08 e ai “pacchetti igiene alimentare”. Requisiti: indispensabile esperienza nel settore e nella mansione, possesso di diploma ad indirizzo scientifico, la laurea afferente all”ambito della sicurezza sul lavoro è considerata un plus; buon utilizzo dei principali applicativi del Pacchetto Office, possesso di patente B, disponibilità a trasferte anche al di fuori della Regione Lombardia (province limitrofe a quelle lombarde). SI offre: contratto a tempo determinato di durata annuale (rinnovabile), con orario a tempo pieno (8.30 – 17.30). Rif:13691CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AREA MANAGER/RESPONSABILE OPERATIVO

Azienda operante nel settore dei servizi di pulizia professionali con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 AREA MANAGER/RESPONSABILE OPERATIVO. Mansioni principali: Gestione del personale su diversi cantieri del Nord/Centro Italia; programmazione delle attività; esecuzione di visite di controllo e contatto con i clienti; redazione di preventivi per nuove acquisizioni. Requisiti: INDISPENSABILE possesso di competenze tecnico-commerciali nel settore delle pulizie professionali e nella gestione delle risorse umane; disponibilità a trasferte (Nord/Centro Italia) e orario notturno; Pat. B, Conoscenza della lingua inglese; preferibile formazione sull’utilizzo di attrezzature professionali e corsi di sicurezza sul lavoro (rischio medio-alto). Si offre: Contratto a tempo pieno e determinato, scopo assunzione. RIF: 13683 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

VARESE: ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE

Azienda di autotrasporti è alla ricerca di 2 ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE in Provincia di Varese.Le risorse si occuperanno di: manovrare l’impianto (previa abilitazione), funzione di agente di scorta della vettura, gestione biglietteria e cassa, manutenzione ordinaria dell’impianto. Requisiti: Diploma o Qualifica, preferibilmente in ambito elettronico/elettrotecnico/meccanico; conoscenze meccaniche di base; nozioni di elettrotecnica ed elettronica; patente di categoria B. Requisiti preferenziali: l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, l’esperienza nel settore funiviario, buona conoscenza della lingua inglese. Gli oneri sostenuti per l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, per i candidati che non ne sono in possesso, saranno a carico dell’azienda. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13671

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MILANO: TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. Le risorse si occuperanno della manutenzione di mezzi rotabili su ferro (tram, metro), della revisione di carrelli complessivi e casse, attività di revisione a banco su apparati/complessivi di mezzi rotabili su ferro ed attività di smontaggio/montaggio componenti e apparati. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in ambito meccanico, possesso del diploma meccanico/meccatronico, conoscenza dell?assemblaggio di parti e componenti meccaniche ed elettromeccaniche, capacità di lettura di disegni tecnici (meccanici e funzionali) ed utilizzo principali attrezzi da banco e strumenti di precisione, necessario possesso della patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13669

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE per svolgimento di attività di manutenzione agli impianti di trazione elettrica di tram, metropolitana e filobus, quali linee aeree, cavi di alimentazione, pali e apparati di sostegno, impianti di riscaldamento deviatoi, impianti semaforici. Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo elettrico o meccanico; conoscenza dei sistemi elettrici e teoria di elettrotecnica;pat. B. Requisiti preferenziali:pat. C, competenze di base in materia di sicurezza (uso DPI e conoscenza principi normativi), di abilitazione a utilizzo PLE con o senza stabilizzatori, di formazione per utilizzo DPI di terza categoria; corso per segnaletica stradale/allestimento cantieri mobili ed il corso di formazione generale e specifica rischio alto. Si offre contratto a t. indeterminato full-time (6.30 h giornaliere), su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi). Rif: 13667

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MILANO: OPERAI DI ARMAMENTO

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 OPERAI DI ARMAMENTO. Le risorse dovranno occuparsi di attività di verifica, manutenzione, sostituzione e pronto intervento degli impianti di armamento delle linee metropolitane e tranviarie extraurbane. Requisiti: licenza media; buona manualità, predisposizione al lavoro notturno, possesso di patente B. Sono considerati requisiti preferenziali: il diploma ad indirizzo elettronico/elettrotecnico/meccanico, il possesso della patente C, l?abilitazione all?uso dei mezzi meccanici (escavatori, caricatori, gru) e del patentino di saldatura alluminotermica di rotaie secondo procedure RFI o patentino di saldatore. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13665 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 50 CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS. Le risorse si occuperanno della guida di tram, autobus e filobus. L?assunzione avverrà dopo il conseguimento della Patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone, quale titolo necessario allo svolgimento della mansione. Gli oneri sostenuti per iscrizione e frequenza al corso Patente D e CQC Persone, e sostenimento del relativo esame, saranno a carico esclusivo dell?azienda. Requisiti: possesso patente B, conseguimento della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 88/99. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13663 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

LEGNANO: OPERATORE CNC FALEGNAMERIA

Falegnameria di Legnano cerca 1 OPERATORE CNC. Mansioni: sviluppare disegni tecnici in 2D con il programma Autocad; utilizzo macchinari a controllo numerico per la creazione di arredamento.

Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione, patente B. Orario di lavoro: tempo pieno 8-12/13.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Si offre contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato all”assunzione in base all”esperienza. (rif. 13656 LL)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTA (APPRENDISTATO)

Ditta operante nel settore ristorazione cerca UN/A BANCONISTA a Busto Arsizio. La risorsa si occuperà di supporto sala, accoglienza clientela, caffetteria e pulizia (sbarazzo tavoli). Preferibile un titolo di studio nel settore alberghiero ed una discreta conoscenza della lingua inglese. Si propone un contratto di apprendistato part-time. Richiesta flessibilità oraria. Rif 13551AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 13446MC .SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: OPERAIO/A METALMECCANICO/A

Azienda meccanica di costruzione molle e minuteria meccanica ricerca n.1 OPERAIO/A METALMECCANICO/A da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di caricare rotoli a nastro acciaio, preparare macchine taglio e avvolgimento, gestire macchine automatiche e le operazioni manuali connesse al taglio ed avvolgimento delle molle. E” preferibile una pregressa esperienza nel settore meccanico, il diploma o un corso professionale di tipo meccanico. Si richiede il possesso della patente B e l”essere automuniti. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 12:30-16:30. Sede di lavoro: Casorate Sempione (RIF.13775)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: AIUTO INSTALLATORE IMPIANTI TERMICI

Azienda settore manutenzione e installazione impianti termici in Gallarate cerca ASSISTENTE TECNICO DI MANUTENZIONE. La figura, in affiancamento a personale esperto, opererà a supporto nelle fasi di manutenzione impianti. Requisiti richiesti: Preferibile esperienza o Titolo di studio in ambito manutenzione, disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato (Rif.13755)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: OPERATORE/TRICE UNICO AEROPORTUALE

Azienda operante nel settore logistica e trasporti aeroportuali ricerca per Malpensa Aeroporto OPERATORI/TRICI UNICI AEROPORTUALI. Le risorse si occuperanno del carico e scarico merci. Requisiti richiesti: preferibile licenza media e patente B, buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità al lavoro su turni a ciclo continuo (h24, a turnazione weekend e festivi).Si offre contratto part time a tempo determinato e/o apprendistato, finalizzato alla stabilizzazione (Rif.13753

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/A

Impresa di costruzione con sede a Gallarate ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A che si occuperà di gestione della corrispondenza e delle comunicazioni aziendali, organizzazione e archiviazione documentale, supporto alla gestione amministrativa e contabile (fatturazione, prima nota, rapporti con fornitori e clienti), pianificazione appuntamenti e gestione dell”agenda, eventuali sopralluoghi presso clienti. Sono richiesti diploma o laurea triennale, richiesta precedente esperienza nella mansione, conoscenza pacchetto Office, patente B. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, full time o part time da valutare.(Rif. 13751)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

LONATE POZZOLO: OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO

Azienda Logistica sita in Lonate Pozzolo ricerca 10 OPERATORI DI MAGAZZINO che si occuperanno della gestione dei flussi merci su linee automatizzate di smistamento e scartonamento. Alle ricorse sarà richiesto di lavorare su 4 turni anche notturni. Requisiti richiesti: anche alla prima esperienza specifica, licenza media, buon italiano. Si offre contratto part time 30 ore settimanali a tempo determinato di 1 mese con possibilità di proroghe. (Rif.13750)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Azienda di pulizie multiservizi ricerca n.2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE da inserire nel proprio organico. Le risorse si occuperanno di pulizie all”interno dell”aeroporto di Malpensa. Si richiede il possesso della patente e di essere automuniti. Si offre contratto di lavoro part time con monte orario di 15/22 ore settimanali, inizialmente a tempo determinato con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Ferno (RIF.13745)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio professionale sito in Gallarate cerca n.1 TIROCINANTE come IMPIEGATO/A CONTABILE che opererà in ambito di segreteria amministrativa e elaborazioni contabili, utilizzerà i sistemi Profis, FattureWeb, Sportello Cloud, relazionandosi con i collaboratori interni e con la clientela. Requisiti richiesti: diploma preferibilmente in ambito economico/amministrativo, conoscenza pacchetto Office ed eventualmente Profis. Si offre tirocinio di 6 mesi, con indennità di partecipazione. (Rif. 13741)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PULITORE/PULITRICEORAFO

Azienda di produzione e riparazione oggetti di gioielleria e gemmologia ricerca n.1 PULITORE/PULITRICE ORAFO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di rigenerazione e pulizia degli oggetti. E” preferibile esperienza pregressa nel campo e possesso di patente B. Si offre contratto part time con monte ore da stabilire della durata di 6 mesi con possibilità futura di assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Gallarate (RIF.13739)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTA/O ALLE VENDITE

Azienda operante nel settore del commercio al materiale di materiale per ottica ricerca n.1 ADDETTA/O ALLE VENDITE da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti e vendita di occhiali e accessori. Si richiede la conoscenza di base del pacchetto office, la conoscenza a livello discreto della lingua inglese, il possesso della patente B e la disponibilità ad eventuali trasferte all”interno della Provincia. Si offre contratto a tempo pieno, inizialmente a tempo determinato per 12 mesi con lo scopo dell”assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Malpensa T1 e T2 (RIF.13738)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: OPERAIO GENERICO

Azienda di installazione e riparazione ascensori di Gallarate ricerca n. 1 OPERAIO/A GENERICO/A inizialmente per affiancare il tecnico installatore e diventare autonomo nel tempo. Si richiede buona manualità, minima conoscenza di utensili e attrezzatura da lavoro, patente B. Non è richiesta esperienza pregressa specifica. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, full time. (Rif. 13737)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: OTTICO

Azienda operante nel commercio al dettaglio di materiale per ottica ricerca n.1 OTTICO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di controllo della vista, vendita di occhiali, regolazione e montaggio degli stessi. E” richiesta l’abilitazione come ottico, la conoscenza del pacchetto office, la conoscenza della lingua inglese, il possesso della patente B e la disponibilità a trasferte all”interno della Provincia. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Malpensa T1 e T2 (RIF.13735)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: TORNITORE CNC

Azienda operante nel settore meccanico ricerca n. 1 TORNITORE CNC da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di usare il tornio cnc. E” richiesta la capacità di programmare e controllare le macchine utensili, la conoscenza del programma Fanuc, il possesso del diploma di istituto professionale e la patente B. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. Orari di lavoro: 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30. Sede di lavoro: Lonate Pozzolo (RIF.13713)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: OSS

Struttura socio sanitaria di Samarate ricerca n. 2 OSS per assistenza agli ospiti, gestione della casa, rilevazione parametri. E’ richiesta qualifica di operatore socio sanitario, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato 6 mesi, tempo pieno o part time, da lunedì alla domenica su tre turni. (Rif. 13707)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Struttura socio sanitaria di Samarate ricerca n. 1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE da inserire nel proprio organico per la programmazione e lo svolgimento di attività educative e assistenza agli ospiti. Si richiede Laurea in Scienze dell”educazione, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Si offre iniziale contratto tempo determinato 6 mesi, orario a giornata. Si valuta anche part time. (Rif. 13706)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A AL TAGLIO

Azienda meccanica ricerca n.1 ADDETTO/A AL TAGLIO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di forare e tagliare i pezzi in ferro ed i tubi. E” indispensabile una conoscenza di base del disegno meccanico, il possesso del diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico o professionale. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con lo scopo di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Sede di lavoro: Lonate Pozzolo (RIF.13705)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: OPERAIO/A IDRAULICO / AIUTO IDRAULICO

Azienda idraulica ricerca n.1 OPERAIO/A IDRAULICO/AIUTO IDRAULICO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di manutenzione di impianti idraulici. E” preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Si richiede il possesso della licenza media, della patente B e la residenza vicino al posto di lavoro. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08:00-17:00, con possibilità di straordinari. Luogo di lavoro: Ispra (RIF.13689)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ASSISTENTE settore SALUTE SICUREZZA AMBIENTE

Azienda nel settore gomma plastica nelle vicinanze di Samarate cerca 1 ASSISTENTE settore SALUTE SICUREZZA AMBIENTE. La/il candidata/o supporterà l”HSE manager nelle attività ordinarie e nel corso di Audit interne e si occuperà di gestione: DVR, sistema integrato , aggiornamento istruzioni operative. Si richiede: diploma tecnico accompagnato da attestazioni corso di ASPP; utilizzo autonomo del pacchetto Office. Si offre un contratto a tempo pieno di Apprendistato della durata di 12 mesi.(Rif.13680)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: OPERAI/E

Azienda di ristrutturazione e installazione di infissi in legno sita in Cardano al Campo cerca n. 2 OPERAI/E addetti/e alla posa, riparazione e verniciatura di serramenti, persiane e telai. Le risorse, che dovranno avere preferibilmente esperienza nella mansione, saranno inserite con contratto inizialmente a tempo determinato, orario full time. (Rif. 13659)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CUOCHI e AIUTO CUOCHI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CUOCHI e AIUTO CUOCHI. Le risorse svolgeranno le seguenti attività: preparazione della linea e degli alimenti anche mediante utilizzo di strumenti e macchinari da cucina, impiattamento, somministrazione dei cibi, pulizia di strumenti e macchinari utilizzati. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, diploma di istituto Alberghiero o equivalente formazione o esperienza sul campo, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.(rif 13648)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI. Le risorse si occuperanno di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande alla clientela, tra cui: accoglienza, gestione cassa, operazioni di apertura e chiusura del punto vendita, gestione e rispristino delle scorte, riordino e pulizia del punto vendita. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti part time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.(Rif.13647)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: BANCONISTI BAR E FAST FOOD

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca BANCONISTI BAR E FASTFOOD. Le risorse gestiranno l’accoglienza clienti, il banco caffetteria e la produzione di snack. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. (RIF.13646)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda settore meccanica oleodinamica di medie dimensioni in zona Gallarate cerca DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa si occuperà del disegno tecnico 2d-3d di raccordi, attrezzature, raccordi cilindri. Risulta necessaria la provenienza da una esperienza analoga non inferiore a 5 anni. Requisiti richiesti: utilizzo di SolidWorks3d,2d Autocad o Inventor, ottima conoscenza di Excel ed inglese base, residenza in zona. Si offre: contratto commisurato alla esperienza (Rif.13605)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SESTO CALENDE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio professionale ricerca n.1 IMPIEGATO/A CONTABILE da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di elaborare paghe e delle funzioni di segreteria. E’ preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Si richiede come titolo di studio il diploma in ragioneria o la laurea in giurisprudenza od economia, la conoscenza del pacchetto office e il possesso della patente B. Si offre contratto part time a tempo determinato per 6 mesi, con la possibilità di passaggio a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 09:00-13:00. Sede di lavoro: Sesto Calende (RIF.13585)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A VENDITA

Per attività commerciale in Gavirate siamo alla ricerca di 1 ADDETTO/A VENDITA. Il candidato si occuperà di accoglienza clienti e di vendita di occhiali e accessori. Richiesta conoscenza minima della lingua inglese. Necessaria disponibilità a trasferte in provincia. Orario da valutare in sede di colloquio; contratto di 12 mesi con possibile stabilizzazione. (Rif. 13742VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: OTTICO

Per attività commerciale in Gavirate siamo alla ricerca di 1 OTTICO in possesso di abilitazione. Il candidato si occuperà di controllo vista, vendita occhiali, regolazione e montaggio occhiali. Richiesta conoscenza minima della lingua inglese. Necessaria disponibilità a trasferte in provincia. Orario da valutare in sede di colloquio; contratto di 12 mesi con possibile stabilizzazione. (Rif. 13740VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: AUTISTA PATENTE C o C/E

Azienda di trasporti di Gemonio ,ricerca n.1 AUTISTA provvisto di patente C o C/E. La risorsa si occuperà della distribuzione merce sui bancali tramite autocarro. L”attività lavorativa si articolerà dal lunedì al venerdì con orario di lavoro full time. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. (rif.13708PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LEGGIUNO: ADDETTO/A PULIZIE

Impresa di Pulizie con sede a Leggiuno ricerca un/una ADDETTO/A ALLE PULIZIE che si occuperà di pulizie civili e industriali. Preferibile precedente esperienza nel ruolo e residenza nella zona di Leggiuno. E? richiesta patente B. Orario: inizialmente part time dalle h 7 alle h 13:00 con possibilità futura di full time; Contratto: tempo determinato finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato; Rif. DQ(13700)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: GEOMETRA

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica operante nella zona di Besozzo ricerca un/una GEOMETRA che si occuperà del contatto commerciale con i clienti, elaborazione tecnica preventivi, rilievi e supervisione cantieri. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo. Si richiede Diploma, conoscenza Autocad, Office, patente B. Preferibile patente C. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif.13674DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: PARRUCCHIERE/A

Attività di parrucchiere ricerca, nella zona di Gemonio, UN/UNA PAUURRUCCHIERE/A per uomo che abbia già esperienza nel taglio di capelli per uomini. E” necessaria la patente B ed essere automuniti. Orario: full-time, da martedì a sabato 8 ore al giorno; Contratto: a tempo determinato di un anno finalizzato al tempo indeterminato. Rif. 13637MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: MANOVALE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, un MANOVALE. Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani senza esperienza da inserire con apprendistato. Necessaria la patente B, essere automuniti ed essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; Contratto: da definire. Rif. 13635 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: MURATORE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, DUE MURATORI. Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani in età di apprendistato. E’ necessario avere la patente B ed essere automuniti, oltre ad essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; Contratto: da definire. Rif. 13633MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: IDRAULICI

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, DUE IDRAULICI che si occuperanno di impianti idraulici e sanitari. E” preferibile avere esperienza nel ruolo ma la ricerca è aperta anche a giovani senza esperienza da inserire con apprendistato. E” necessario avere la patente, essere automuniti ed essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; contratto: da definire per candidati con esperienza; apprendistato per candidati senza esperienza con età compatibile. Rif. 13632 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

CITTIGLIO: ELETTRICISTA

Azienda di installazione impianti elettrici, di sicurezza e fotovoltaici, con sede a Cittiglio (Va), ricerca n.2 ELETTRICISTI. Requisiti richiesti: possesso delle basi in ambito impiantistico e della patente B. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 8-12 e 13-17. Si richiede disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi.(Rif: 13630PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LUINO: CARPENTIERE E MONTATORE DI CARPENTERIA METALLICA

Azienda artigiana del Luinese cerca CARPENTIERE E MONTATORE DI CARPENTERIA METALLICA LEGGERA/PESANTE. La figura ricercata, con sufficiente esperienza, automunito, dovrà assemblare e montare componenti metallici, tagliare, forare, piegare e saldare a filo lamiere e componentistica, e rifinire i pezzi lavorati. Si richiede una conoscenza di base del disegno tecnico. Si offre contratto a tempo determinato, full time a giornata. Rif. 13736 PS

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it”

MESENZANA: SEGRETARIA ADDETTA ALL’AMMINISTRAZIONE E AL MARKETING

Azienda operante nel luinese nell’ambito comunicazione ricerca una SEGRETARIA ADDETTA ALL’AMMINISTRAZIONE E AL MARKETING con una breve esperienza nel campo.richiesta conoscenza pacchetto office e una buona prospensione al contatto e gestione clienti,oltre ad una discreta conoscenza della lingua inglese.si offre contratto full time con eventuale assunzione definitiva dopo periodo di prova.rif.13722 st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: MURATORE

Impresa edile operante nella zona del luinese ricerca 3 MURATORI per assunzione a tempo determinato. Richiesta esperienza nel settore, serietà e affidabilità nello svolgimento delle mansioni; Necessario possesso patente b. Si offre contratto full time con assunzione immediata e orario di lavoro 7.30-16.30.Rif.13640 ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERAIO/A ELETTRICISTA

Società che si occupa di impianti elettrici di Carbonate, cerca per sede operativa a Caronno Pertusella, 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: diploma in ambito elettrico e/o esperienza nel settore; automunito; lavoro su 3 turni; residenza su Saronno o comuni limitrofi. Si offre contratto a tempo indeterminato/ pieno su turni (dalle ore 6 alle 14 – dalle 14 alle 22 – dalle 22 alle 6). Rif.13772L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: DISEGNATORE/TRICE TECNICO JUNIOR

Per azienda situata in Saronno operante nel settore dei serramenti, si ricerca: N.1 DISEGNATORE/TRICE TECNICO JUNIOR. La figura si occuperà di affiancare il disegnatore Senior nella redazione di disegni esecutivi in Autocad 2D relativi a coperture trasparenti e pergole bioclimatiche.Requisiti richiesti: Possesso del diploma CAT (istituto tecnico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio), oppure meccatronica. Utilizzo AUTOCAD 2D e del pacchetto office, età compatibile con il contratto di apprendistato, preferibile possesso della patente B. Si offre contratto di apprendistato, orario tempo pieno. (RIF.13769D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: ADDETTO/A INSTALLAZIONE COPERTURE

Per azienda situata in Saronno operante nel settore dei serramenti, si ricerca: N.1 ADDETTO/A ALL’INSTALLAZIONE DI COPERTURE trasparenti, lucernari e pergole bioclimatiche ed eventualmente in base alle necessità aziendali addetto all”attività di produzione interna. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in cantiere in settore similare, ad esempio serramentista, installazione di tende da sole, coperture, tetti utilizzando scale, trabattelli e ponteggi, richiesta ottima manualità. Preferibile possesso della patente PLE (piattaforme) e/o corso di lavori in quota (oltre 2,5mt). Possesso della patente B. Si offre contratto da definire in base alla figura individuata, tempo pieno. (RIF.13765D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: RESPONSABILE SVILUPPO DEL PRODOTTO

Per azienda nel settore metalmeccanico situata in Saronno si ricerca: N.1 RESPONSABILE SVILUPPO DEL PRODOTTO. La persona sarà dedicata allo sviluppo dei prodotti, supportando il Senior Product Manager. Si occuperà dello sviluppo di nuovi progetti, controllo tempistiche di produzione, verifiche di CAD 3D (preferibile eventuale conoscenza di base o formazione interna), contatto con i fornitori (italiani ed esteri), contatto con marchi automobilistici e agenzie, gestione della produzione. Requisiti richiesti: patente B, buona conoscenza della lingua inglese, spiccata passione per le auto, padronanza del pacchetto office. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario tempo pieno. (RIF.13763D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

SARONNO: ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA

Azienda operante nel settore dell”isolamento termico, con sede operativa a Saronno, RICERCA: 1 ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA. La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle chiamate clienti/fornitori; visione mail, monitoraggio ORDINI fornitori, inserimento dati in EXCEL + archiviazione; gestione documentale, invio e verifica dei preventivi ed assistenza al titolare dell”azienda riguardo agenda e spostamenti. REQUISITI RICHIESTI: indispensabile esperienza pregressa nella mansione; ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto OFFICE. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. Orario a tempo parziale mattutino. RIF:13724D

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: OPERAIO/A

Azienda di Saronno che si occupa di tinteggiatura e cartongesso nel settore industriale e civile per la sede di Origgio cerca 1 OPERAIO/A. La risorsa si occuperà di tinteggiare in modo autonomo, rasatura e cartongesso base. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; automunito; residenza a Saronno e zone limitrofe. Si offre contratto a tempo determinato/pieno per 3 mesi (8 – 12 /13 – 17) con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Rif.13699L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VARESE: ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE

Azienda di autotrasporti è alla ricerca di 2 ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE in Provincia di Varese.Le risorse si occuperanno di: manovrare l’impianto (previa abilitazione), funzione di agente di scorta della vettura, gestione biglietteria e cassa, manutenzione ordinaria dell’impianto. Requisiti: Diploma o Qualifica, preferibilmente in ambito elettronico/elettrotecnico/meccanico; conoscenze meccaniche di base; nozioni di elettrotecnica ed elettronica; patente di categoria B. Requisiti preferenziali: l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, l’esperienza nel settore funiviario, buona conoscenza della lingua inglese. Gli oneri sostenuti per l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, per i candidati che non ne sono in possesso, saranno a carico dell’azienda. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13671

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

MILANO: TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. Le risorse si occuperanno della manutenzione di mezzi rotabili su ferro (tram, metro), della revisione di carrelli complessivi e casse, attività di revisione a banco su apparati/complessivi di mezzi rotabili su ferro ed attività di smontaggio/montaggio componenti e apparati. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in ambito meccanico, possesso del diploma meccanico/meccatronico, conoscenza dell?assemblaggio di parti e componenti meccaniche ed elettromeccaniche, capacità di lettura di disegni tecnici (meccanici e funzionali) ed utilizzo principali attrezzi da banco e strumenti di precisione, necessario possesso della patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13669

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MILANO: TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE per svolgimento di attività di manutenzione agli impianti di trazione elettrica di tram, metropolitana e filobus, quali linee aeree, cavi di alimentazione, pali e apparati di sostegno, impianti di riscaldamento deviatoi, impianti semaforici. Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo elettrico o meccanico; conoscenza dei sistemi elettrici e teoria di elettrotecnica;pat. B. Requisiti preferenziali:pat. C, competenze di base in materia di sicurezza (uso DPI e conoscenza principi normativi), di abilitazione a utilizzo PLE con o senza stabilizzatori, di formazione per utilizzo DPI di terza categoria; corso per segnaletica stradale/allestimento cantieri mobili ed il corso di formazione generale e specifica rischio alto. Si offre contratto a t. indeterminato full-time (6.30 h giornaliere), su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi). Rif: 13667

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

MILANO: OPERAI DI ARMAMENTO

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 OPERAI DI ARMAMENTO. Le risorse dovranno occuparsi di attività di verifica, manutenzione, sostituzione e pronto intervento degli impianti di armamento delle linee metropolitane e tranviarie extraurbane. Requisiti: licenza media; buona manualità, predisposizione al lavoro notturno, possesso di patente B. Sono considerati requisiti preferenziali: il diploma ad indirizzo elettronico/elettrotecnico/meccanico, il possesso della patente C, l?abilitazione all?uso dei mezzi meccanici (escavatori, caricatori, gru) e del patentino di saldatura alluminotermica di rotaie secondo procedure RFI o patentino di saldatore. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13665 CR

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MILANO: CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 50 CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS. Le risorse si occuperanno della guida di tram, autobus e filobus. L?assunzione avverrà dopo il conseguimento della Patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone, quale titolo necessario allo svolgimento della mansione. Gli oneri sostenuti per iscrizione e frequenza al corso Patente D e CQC Persone, e sostenimento del relativo esame, saranno a carico esclusivo dell?azienda. Requisiti: possesso patente B, conseguimento della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 88/99. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13663 CR

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

TRADATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O ORGANIZZAZIONE EVENTI

Struttura operante nell’ambito dell’organizzazione eventi e cerimonie in Tradate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O ORGANIZZAZIONE EVENTI. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione di pratiche amministrative varie (no fatture), preventivi/contratti, diploma o laurea, buono inglese, office, google,drive, buone capacità relazionali e comunicative, disponibilità ad affiancare la figura della wedding planner ed acquisire le modalità e processi operativi, flessibilità oraria. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro tempo pieno/part-time da definire in sede di colloquio. (Rif. 13732)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: CONTABILE

Studio elaborazione dati di Caronno Pertusella cerca 1 CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa presso studi professionali, gestione della contabilità, bilancio Cee, dichiarativi, consulenza fiscale; diploma o laurea, office, chatgpt, canva. Si offre tempo indeterminato, orario 9-13.00/14.00-18.00 dal lunedì al venerdì (4 giorni in presenza – 1 giorno smart working). (Rif. 13727)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON PATENTE B

Impresa di pulizie di Tradate cerca 2 ADDETTE/I ALLE PULIZIE CON PAT. B. Requisiti richiesti: esperienza nell’ambito delle pulizie uffici/studi medici/condomini; pat. b per guidare mezzo aziendale; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato 1 anno e successiva stabilizzazione, part-time dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12. (Rif. 13773)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: IDRAULICI DI CANTIERE

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 3 IDRAULICI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13768)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: OPERAI EDILI 2 LIVELLO

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 OPERAI EDILI 2 LIVELLO DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13767)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: OPERAI EDILI 1 LIVELLO

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 OPERAI EDILI 1 LIVELLO DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici come aiuto muratori, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13766)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: AUTISTI PAT. C+CQC

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 2 AUTISTI PAT C+CQC DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: PAT. C+CQC, preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13764)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: CARPENTIERI DI CANTIERI PUBBLICI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 CARPENTIERI EDILI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13762)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: MANOVRATORI MEZZI MECCANICI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 2 MANOVRATORI MEZZI MECCANICI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, PAT C+CQC, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13761)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: ELETTRICISTI DI CANTIERI PUBBLICI

Società edile cerca, per cantiere a Venegono Superiore, 4 ELETTRICISTI DI CANTIERI PUBBLICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata presso cantieri pubblici, gradito ma non obbligatorio attestato di 1° ingresso in cantiere, 1° soccorso, antincendio: Si offre tempo determinato 7/8 mesi prorogabili, orario di lavoro 8/12-14/16 dal lunedì al venerdì. (Rif. 13760)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: AUSILIARIA/O SOCIO SANITARIO DOMICILIARE

Cooperativa sociale di Tradate cerca 1 AUSILIARIA/O SOCIO SANITARIO DOMICILIARE. Requisiti richiesti: indispensabile attestato di qualifica ASA, preferibile esperienza nell’assistenza a nuclei familiari fragili. Si offre tempo determinato, prorogabile, 15 ore settimanali. (Rif. 13759)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O ORGANIZZAZIONE EVENTI

Struttura operante nell’ambito dell’organizzazione eventi e cerimonie in Tradate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O ORGANIZZAZIONE EVENTI. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione di pratiche amministrative varie (no fatture), preventivi/contratti, diploma o laurea, buono inglese, office, google,drive, buone capacità relazionali e comunicative, disponibilità ad affiancare la figura della wedding planner ed acquisire le modalità e processi operativi, flessibilità oraria. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro tempo pieno/part-time da definire in sede di colloquio. (Rif. 13732)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERAI/E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI.

Società multiservizi di Mozzate cerca, per azienda di Caronno Pertusella, 2 OPERAI/E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel confezionamento di prodotti nutraceutici, farmaceutici; automunite/i. Si offre tempo determinato prorogabile, orario 8.00-12.30/13.00-16.30. (Rif. 13726)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

COGLIATE: AUTISTI PAT C/E BILICO

Società di Cogliate, operante nell’ambito della logistica e trasporti cerca, 2 AUTISTI PAT C/E BILICO. La risorsa si occuperà del carico/scarico merce in magazzino e del trasporto/ritiro merci in ambito nazionale/internazionale (FRANCIA/ITALIA). Requisiti richiesti: indispensabile pat. C/E guida bilico, disponibilità a trasferte nazionali ed internazionali. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 13720)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

MOZZATE: TIROCINIO come IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Agenzia immobiliare di Mozzate offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa imparerà a gestire l’attività di ricerca immobili in vendita, marketing e promozione immobili, mail e pratiche varie. Requisiti richiesti: diploma scuola superiore, buono inglese, office, buone capacità relazionali, età compatibile con apprendistato. Si offre iniziale tirocinio e successivamente contratto d’apprendistato, tempo pieno. (Rif. 13704)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

MOZZATE: TIROCINIO come IMPIEGATA/O UFFICIO

Agenzia immobiliare di Mozzate offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O UFFICIO. La risorsa imparerà a gestire l’accoglienza dei clienti, gestire telefonate ed agenda appuntamenti per la visita in loco degli appartamenti/ville/stabili, catalogazione appartamenti con utilizzo di gestionale interno, mail e pratiche varie. Requisiti richiesti: diploma scuola superiore, buono inglese, office, età compatibile con apprendistato. Si offre iniziale tirocinio e successivamente contratto d’apprendistato, giornata. (Rif. 13703)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: OPERAI/E ADDETTI/E TAGLIO E CONFEZIONAMENTO NASTRI ADESIVI.

Azienda di Vedano Olona cerca 2 OPERAI/E ADDETTI/E TAGLIO E CONFEZIONAMENTO NASTRI ADESIVI. Requisiti richiesti: età compatibile con apprendistato, residenza limitrofa alla sede di lavoro, office. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, giornata, poi stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. 13628)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

SARONNO: OPERAI/E DI PRODUZIONE ARTICOLI IN PORCELLANA

Azienda di Saronno cerca 2 OPERAI/E DI PRODUZIONE ARTICOLI IN PORCELLANA. Le risorse si occuperanno del collaggio, preparazione della materia prima, smaltatura, presse, rifinitura, carico forni. Requisiti richiesti: preferibile età compatibile con apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, disponibilità ad imparare. Si offre tempo determinato, giornata dal lunedì al venerdì, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 13609)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

ARCISATE: PERITO INDUSTRIALE

Per Azienda operante nel settore della metalmeccanica sita ad Arcisate siamo alla ricerca di n.1 PERITO INDUSRIALE. La figura selezionata dovrà saper disegnare e conoscere i programmi di progettazione CAD 2D e 3D propri del settore della Metalmeccanica. Indispensabile pregressa esperienza nella mansione. Preferibile residenza nella zona limitrofa alla sede dell””attività (max. raggio di 10/15 Km). Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. (Rif.13758 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: AUTISTA PATENTE C+CQC+CARTA TACHIGRAFICA

Azienda di commercio prodotti siderurgici di Varese cerca 1 AUTISTA PATENTE C+CQC+CARTA TACHIGRAFICA. Indispensabile possesso patente C per camion e cqc valido, carta tachigrafica; trasporto prodotti siderurgici in provincia di Varese, Milano e Novara in giornata. Indispensabile residenza zone limitrofe Varese; Orario: tempo pieno da lunedì a venerdì (8-12; 13-17). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13756 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUTISTI DI LINEA

Azienda trasporto pubblico locale di Varese cerca 20 AUTISTI DI LINEA. Indispensabile possesso patente D+cqc (possibilità di rinnovo cqc da parte dell’azienda); possesso licenza media; automuniti; Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione.(Rif. 13731 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE STUDIO PROFESSIONALE

Per studio professionale di Varese ricerchiamo un/una IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti: esperienza nella mansione, buona conoscenza della normativa fiscale, conoscenza di Profis e/o Zucchetti e/o Teamsyste, preferibile esperienza in studi professionali. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì part time da concordare nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14:30-18:30. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale, possibilità di stabilizzazione. Luogo di lavoro: Varese. (Rif.13711 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: TECNICO ELETTROMECCANICO

Azienda metalmeccanica cerca 1 TECNICO ELETTROMECCANICO. Indispensabile esperienza di almeno 10 anni per attività di realizzazione e collaudo impianti complessi, cablaggio di quadri elettrici a bordo macchina e collaborazione con il reparto meccanico per la produzione di nuovi prodotti, supporto tecnico post-vendita da remoto. Indispensabile residenza provincia di Varese; buona conoscenza lingua inglese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13692 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A DESK NOLEGGIO

Società di noleggio auto ricerca per la propria sede di Malpensa Aeroporto 1 ADDETTO/A DESK NOLEGGIO. La persona prescelta si occuperà di accogliere i clienti al desk, di illustrare il funzionamento del servizio, di registrare i contratti di noleggio e i preventivi, di eseguire operazioni di pagamento e di gestire infine email e telefonate in entrata. Si richiede esperienza a contatto con il pubblico e/o di vendita, possesso di diploma di scuola superiore, buona padronanza strumenti informatici. Indispensabile conoscenza almeno discreta della lingua inglese (livello B1). Necessari patente B ed auto. Orario su turni (no orario notturno), da lunedì a domenica, con monte ore part-time oppure full-time, secondo esigenze del lavoratore. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 7 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13771)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Società di consulenza sita in Varese centro città ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO. La persona si occuperà di tenere i contatti, via email e telefono, con le aziende clienti e con i professionisti incaricati dallo studio stesso, aggiornandone la documentazione relativa e l’anagrafica nel database aziendale. Sarà incaricata di ricezione, classificazione ed archiviazione di lettere d’incarico, ricevute e notule. Seguirà infine l’inserimento di dati di rendicontazione. Richiesto possesso diploma di scuola superiore, buona padronanza del pacchetto “Office”, ottime doti comunicative e relazionali, accuratezza e precisione. Luogo di lavoro raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno (oppure part-time di almeno 30 ore settimanali), da lunedì a venerdì. Inserimento previsto: contratto a tempo determinato 12 mesi, scopo tempo indeterminato. (Rif. SI 13757)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ACCETTAZIONE OFFICINA

Concessionaria auto di Saronno ricerca 1 ADDETTO/A ACCETTAZIONE OFFICINA. Attività previste: accoglienza clienti, registrazione interventi, presa appuntamenti, gestione agenda tecnici, fatturazione prestazioni. Si richiede diploma di scuola superiore, esperienza in ambito impiegatizio, buone conoscenze informatiche, capacità di contatto con il pubblico e di risoluzione dei problemi. Orario: a tempo pieno, da lunedì a venerdì (valutabile anche orario part-time). Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Assunzione a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13754)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ELETTRICISTA CABLATORE

Azienda del settore metalmeccanico di Gallarate ricerca 1 ELETTRICISTA CABLATORE, cui saranno affidate attività di cablatura elettrica a banco e a bordo macchinari. Si ricercano persone con diploma di tipo tecnico o formazione professionale attinente oppure con esperienza nel ruolo. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13734)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A VENDITE

Società specializzata nella vendita di elettronica di consumo ed elettrodomestici seleziona per il punto vendita di Gallarate 1 ADDETTO/A VENDITE. La persona selezionata si occuperà di assistenza e di supporto informativo ai clienti, di preparazione dei prodotti ed allestimento scaffali, di registrazione operazioni di cassa, di gestione di resi e reclami e di attività promozionali. Richiesta esperienza in ambito di vendita al pubblico, possesso diploma di scuola superiore, doti relazionali e di autonomia, buona conoscenza degli strumenti informatici. Necessarie patente B ed auto. Orario su turni, da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi, scopo inserimento successivo a tempo indeterminato. (Rif. SI 13730)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI PULIZIE

Cooperativa sociale seleziona, per la sede di Busto Arsizio di una nota associazione, nr. 2 ADDETTI PULIZIE. Una persona dovrà occuparsi di pulizie dei locali interni l’associazione, quali uffici, sale e servizi igienici, mentre l’altra si occuperà della manutenzione degli spazi esterni e degli automezzi di proprietà. Previsto periodo di formazione, ove necessario. Zona di lavoro servita da bus in partenza dalla stazione di Busto. Orario part-time 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì, con fascia oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. SI 13719)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: ADDETTI/E ALLA VENDITA

Azienda nel settore del bricolage e fai da te cerca, per la sede di Venegono Inferiore, 2 ADDETTI/E ALLA VENDITA che si occuperanno di assistenza ai clienti e supporto nella scelta dei prodotti, sistemazione e rifornimento degli scaffali, controllo della merce tramite video terminali, tenuta in ordine del reparto. Richiesto possesso di diploma, buona predisposizione al contatto con il pubblico e preferibile possesso patentino del muletto. L’orario previsto è di 21 ore settimanali su turni, da lunedì a domenica, dalle 07.00 alle 21.00 da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13715)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

CASTELLANZA: CAMERIERE/A

Ristorante con sede a Castellanza seleziona 1 CAMERIERE/A che si occuperà di: accoglienza clienti e illustrazione delle regole del servizio al tavolo, presa degli ordini tramite palmare, servizio al tavolo e pulizia, coordinamento con la cucina per garantire efficienza del servizio. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, part time di 21 ore settimanali con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio.(Rif MD 13710)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CAIRATE: OPERAIO/A GENERICO

Piccola azienda metalmeccanica di Cairate seleziona 1 OPERAIO/A GENERICO. La persona, lavorando su diverse tipologie di macchinari (tradizionali e CNC), si occuperà di movimentazione dei pezzi, di pulitura degli stessi e di piccole lavorazioni meccaniche. Requisiti: minima esperienza in ambito di produzione, buona manualità. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario di lavoro di 30 ore settimanali (8,00-12,00; 13,30-15,30), da lunedì a venerdì. Si offre contratto della durata di sei mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 13709)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BREBBIA: AIUTO CAMERIERE/A

Ristorante con sede a Brebbia seleziona 1 AIUTO CAMERIERE/A. La persona si occuperà di aiutare i camerieri nell’allestimento della sala ad inizio servizio, riordino dei tavoli ed eventuale preparazione dei caffè. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al contatto con il pubblico. Si offre contratto a tempo determinato 7 mesi, per 21 ore settimanali. Orario di lavoro: dal martedì al giovedì 11.00 – 14.00 e dal venerdì alla domenica 10.30 – 14.30. (Rif. MD 13686)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CISLAGO: MAGAZZINIERE

Azienda metalmeccanica seleziona, per propria sede di Cislago, 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di accettazione merce in entrata (controllo ddt e smistamento), di prelievo della stessa, di preparazione kit e carrelli con componentistica per i colleghi addetti al montaggio. Richiesta esperienza in ambito produttivo e patentino muletto. Orario di lavoro a giornata, da lunedì a venerdì, oppure part-time, da concordare. Assunzione a tempo determinato 6 mesi, con obiettivo di stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13657)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A PULIZIE

Cooperativa sociale seleziona, per azienda con sede a Castellanza, 1 ADDETTO/A PULIZIE. La persona si occuperà della pulizia degli uffici della sede aziendale sita al 3 piano di un edificio. Orario part-time 20 ore settimanali, da lunedì a venerdì con fascia oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. MD 13650)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MORNAGO: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda del settore metalmeccanico per la sede di Mornago, ricerca 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO. La persona si occuperà di monitoraggio e controllo della merce in entrate ed uscita tramite uso di software aziendale, scarico di merce con uso del muletto, pulizia e tenuta in odine del magazzino. Richiesti possesso patente B e patentino del muletto. Orario previsto part time di 21h settimanali, da lunedì a venerdì, con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13644)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPEGATO/A AMMINISTRATIVO

Società che opera nel campo della gestione e riscossione di tributi, per la sede di Busto Arsizio, cerca 1 IMPEGATO/A AMMINISTRATIVO. La persona si occuperà di attività di front office, inserimento dati tramite software aziendale e gestione di pratiche sui tributi. È previsto un percorso iniziale di formazione interna. Si ricercano persone diplomate, con conoscenza del pacchetto office e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario full time da lunedì a venerdì 8:30/12:30 – 14:3/18:30 e 2 sabato al mese al posto del giovedì. Si offre contratto tempo determinato 8 mesi. (Rif MD 13553)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio tramite Pos, illustrare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica, in fascia oraria compresa fra le 11,00 e le 21,00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13251)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it