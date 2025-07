Tutti in campo, a Somma Lombardo la prima Notte dello Sport

Un’estate di eventi pensata per creare momenti di socializzazione, aggregazione e condivisione in città, grazie alla proficua collaborazione fra amministrazione comunale, commercianti e associazioni, davvero moltissime presenti sul territorio.

Questo lo spirito con cui sono stati organizzati tutti gli eventi del mese di luglio, a partire dalla Notte Bianca a tema medievale, passando per le tre serate in Piazza Vittorio Veneto di musica dal vivo con una grandissima partecipazione di pubblico e che culmineranno il 26 luglio con “La Notte dello Sport”, una prima volta per Somma Lombardo.

Una manifestazione dedicata alle associazioni e società sportive sommesi che predisporranno dei banchetti informativi lungo il perimetro del campo per presentare le proposte e le attività in partenza il prossimo settembre, senza dimenticare gli aspetti più ludici e divertenti connessi con lo sport.

Dalle ore 18.30 il campo sportivo dietro la Biblioteca di Somma Lombardo si trasformerà in un campus dove sarà possibile partecipare a divertentissime sfide di Bubble Soccer, provare l’ebbrezza dell’arrampicata e del jumping su una parete attrezzata e sfidare gli amici a pallavolo, basket, tennis, ping pong, calcio balilla o Teqball. Non mancherà un angolo Food&Beverage a cura di Pro Somma e l’intrattenimento musicale con Dj Set a cura dell’Associazione Somma Desiderio.

A disposizione del pubblico con accesso gratuito ci saranno, infatti, due aree con tavoli da ping pong (anche mini per i bambini), teq ball e calcetto per il libero utilizzo, un campo da pallavolo, da basket, da tennis, il campo con le Bubble giganti per il Bubble football e una parete attrezzata per l’arrampicata sia per bambini sia per adulti.

«L’estate Sommese – dichiara il primo cittadino, Stefano Bellaria – è entrata nel vivo e dopo il fine settimana di musica live l’Amministrazione ha pensato anche allo sport, promuovendo le realtà presenti nella nostra città da molte delle quali fuoriescono grandi campioni, alcuni di loro giovanissimi, che portano in giro per il mondo il nome di Somma Lombardo».

«Una iniziativa – spiega Edoardo Piantanida, Assessore alla partita – nata come una vetrina dell’offerta che a settembre le società proporranno agli iscritti storici e nuovi, e che poco alla volta si è trasformata in una vera e propria festa dello sport. Il nostro Comune ha un’offerta sportiva molto stimolante e interessante e gli ottimi risultati a livello nazionale e internazionale che alcuni atleti sommesi hanno recentemente ottenuto ne sono palese dimostrazione. Con questo evento vogliamo anche un po’ celebrare l’impegno e la costanza di queste realtà».

In estate, spesso, le società sportive fermano le loro attività e ai ragazzi manca la routine di allenamenti e partite: questa giornata vuole essere una celebrazione dello sport e dei suoi valori oltre che un’occasione per scoprire e magari provare una nuova disciplina da riprendere seriamente con l’inizio del nuovo anno scolastico.

«Dopo lo strepitoso successo de “La Notte dei Tre Leoni” una bella iniziativa a misura di città – aggiunge l’Assessore al Turismo Francesco Calò – una prima volta che speriamo possa diventare un appuntamento fisso della nostra estate anche in futuro. Anche lo sport può diventare elemento distintivo dell’offerta turistica di una città e la nostra davvero non ha nulla da invidiare a città ben più grandi».

Quando: sabato 26 luglio dalle ore 18

Dove: Al campo sportivo di Via Marconi, 6 (ingresso dalla Biblioteca)

Tutte le attività saranno gratuite e senza prenotazione, ad eccezione del Bubble Football con prenotazione alla mail urp@comune.sommalombardo.va.it