Tutto pronto per il Gran Premio dell’Arno: giovani talenti del ciclismo in gara a Solbiate Arno

La provincia di Varese si prepara ad accogliere una delle gare ciclistiche giovanili più attese della stagione: il 28° Gran Premio dell’Arno, competizione nazionale riservata alla categoria Juniores, organizzata dalla Società Ciclistica Carnaghese A.S.D.

Il via è fissato per domenica 6 luglio alle ore 14:00 da Via Aldo Moro a Solbiate Arno, con arrivo previsto intorno alle 17:15.

Alla gara prenderanno parte squadre italiane e internazionali affiliate alla F.C.I. e U.C.I., in uno sforzo organizzativo che coinvolge anche i comuni di Carnago, Caronno Varesino, Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno, nonché numerosi volontari – sono circa 300 le persone impegnate nell’organizzazione – e sponsor locali, rappresentati principalmente dagli imprenditori della zona.

Una gara fortemente sostenuta anche dal comune di Solbiate Arno, che è tra i rpincipali sponsor, o meglio “sostenitori di sponsor” dell’evento: «Come comune siamo stati sempre orgogliosi di questa gara, e facciamo di tutto perchè possa perpetuarsi – ha commentato Stefano Barbisotti, in rappresentanza del comune – La gara è nata ai tempi del sindaco Ambrogio Mazzetti, che ci ha creduto moltissimo e l’ha sostenuta per molti anni. I soldi che può dare il comune sono quelli che sono, le casse non sono mai piene, ma possiamo contare nel grande aiuto dagli industriali del paese che ci danno una grande mano ad organizzare questa corsa»

Un percorso tecnico e spettacolare

Il tracciato si sviluppa su un circuito di 11 giri per un totale di 129,8 km, con passaggi tecnici e una salita impegnativa negli ultimi 800 metri. La gara si deciderà con ogni probabilità in volata ristretta, dopo un tratto conclusivo che include 450 metri al 9% di pendenza.

La corsa è a invito, con iscrizione obbligatoria entro 20 giorni dalla gara «La possibilità di iscriversi si chiude domani, 2 luglio» ha sottolineato Alessandra Breda. Ogni team può schierare da 4 a 6 atleti. «Sono in tutto 35 le squadre, per un totale di circa 200 atleti – continua Breda – arrivano da tutta Italia e molte di loro hanno dovuto subire una lista di attesa, c’è stato davvero tanta richiesta. Tre di loro sono estere: un team australiano di base a Verona, un team messicano con giovani atleti russi la cui squadra è affiliata a San Marino. e il Lugano».

L’organizzazione prevede anche una serie di agevolazioni logistiche per le squadre partecipanti, secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale. «Per chi arriva da lontano organizziamo l’alloggio e il pranzo» spiegano in particolare. La diretta della gara potrà essere seguita con radio Discount anche da app su smartphone.

Riconoscimenti e premi

Oltre ai premi individuali per i migliori dieci classificati e i protagonisti del Gran Premio della Montagna, che insieme raggiungono un montepremi complessivo di oltre 1.300 euro, il Gran Premio dell’Arno si distingue per i suoi premi speciali, simbolo della tradizione e della passione sportiva del territorio.

Tra questi spiccano la Coppa d’Argento Comune di Solbiate Arno, al vincitore assoluto; la Medaglia d’oro Bruno Flossi, ulteriore riconoscimento personale; il Trofeo Riganti S.p.A. assegnato alla società del vincitore; la Targa “Luigi Benati”, dedicata al direttore sportivo del primo classificato.

Nel corso degli anni, il Gran Premio dell’Arno ha visto trionfare giovani che hanno poi brillato nel professionismo: «Guardavo albo d’oro del gran premio dell’Arno e ho scoperto che nel 2010 vinse Chirico, che arrivò poi al professionismo. Ma anche molti altri giovani talenti sono passati da qui» ha sottolineato Sergio Gianoli, che ha presentato la corsa all’infopoint della Camera di Commercio: in questa occasione Gianoli ha ricevuto dal delegato Coni Walter Sinapi la ocmunicazione di essere diventato fiduciario Coni. Il giornalista e appassionato di ciclismo si occuperà d’ora in poi ufficialmente delle gare ciclistiche in provincia.

Intanto, l’appuntamento è per domenica 6 luglio a Solbiate Arno, per una giornata all’insegna dello sport, della passione e dello spettacolo su due ruote.