UCIIM Varese intitola l’auditorium di Cocquio Trevisago al giudice Rocco Chinnici

Martedì 29 luglio 2025, alle ore 19:30, la sezione UCIIM di Varese sez. Paolo Borsellino e Rocco Chinnici celebrerà un momento di profondo valore simbolico e civile: la cerimonia di intitolazione dell’Auditorium dell’Oratorio Sant’Andrea di Cocquio Trevisago al Giudice Rocco Chinnici, nel 42° anniversario della strage di via Federico Pipitone, in cui il magistrato perse la vita insieme ai suoi uomini della scorta e al portiere dello stabile (nella foto, l’ingresso dell’oratorio dove si trova il salone).

Un desiderio fortemente voluto dall’associazione e accolto con entusiasmo dal parroco don Fabio Giovenzana, che ha condiviso con convinzione il significato educativo e sociale di questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Cocquio Trevisago. La comunità locale ha espresso sin da subito un caloroso sostegno, in particolare il sindaco Danilo Centrella che ha voluto manifestare personalmente la propria vicinanza, riconoscendo in questo atto un segnale chiaro: onorare la memoria di chi ha speso la vita per la legalità e trasmetterne l’esempio alle nuove generazioni.

Il Giudice Rocco Chinnici, pioniere del pool antimafia e instancabile promotore della cultura della legalità tra i giovani, fu tra i primi magistrati a intuire l’importanza dell’educazione come strumento di prevenzione del crimine organizzato. La sua azione innovativa ha tracciato un solco profondo nella storia della giustizia italiana, contribuendo a formare una coscienza civile fondata su responsabilità, coraggio e impegno.

Per la sezione UCIIM di Varese, intitolare questo spazio al Giudice Chinnici significa prendersi cura dei giovani, offrire loro strumenti per comprendere e scegliere da che parte stare, attraverso la conoscenza di figure esemplari del nostro Paese. Non è un caso che proprio Cocquio Trevisago sia stata scelta come nuova sede provinciale dell’associazione: un traguardo reso possibile grazie alla passione e all’impegno della prof Raffaela Pane, membro del direttivo, il cui entusiasmo ha saputo coniugare visione educativa e radicamento territoriale.

La serata si aprirà con la celebrazione di una Santa Messa in suffragio del Giudice Chinnici e delle vittime della strage del 1983. A seguire, un momento di condivisione con la cittadinanza, che potrà assistere alla proiezione di un videomessaggio dell’onorevole Caterina Chinnici, magistrato, europarlamentare e figlia del Giudice, che ha sempre portato avanti con fermezza il testimone della memoria e della giustizia. Questa cerimonia si inserisce in un più ampio percorso educativo intrapreso da UCIIM Varese nel corso dell’anno, volto a far conoscere nelle scuole la figura del Giudice Chinnici. Tra le numerose iniziative, spiccano il concorso nazionale di educazione civica “Premio Rocco Chinnici” e la promozione del libro “L’Italia di Rocco Chinnici” scritto dal Capitano Alessandro Averna Chinnici, nipote del magistrato, presentato in anteprima lo scorso 19 gennaio, in occasione del centenario della nascita del Giudice. «Con questa intitolazione, UCIIM Varese e la comunità di Cocquio Trevisago intendono lanciare un messaggio chiaro: custodire la memoria non è un esercizio formale, ma un atto di responsabilità collettiva. Rocco Chinnici non è solo un nome da ricordare, ma una lezione di vita da trasmettere. Ai giovani, alle scuole, al futuro», spiegano gli organizzatori.